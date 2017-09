Demo van FIFA 18 verschenen voor PS4, Xbox One en PC

Electronic Arts geeft FIFA-spelers nu een gratis voorproefje van FIFA 18, dat op 29 september verschijnt.

Gamedemo's waren een tijdje uit de mode, maar langzaam begint de game-industrie de gratis mini-versie van spellen weer te omarmen. In de FIFA 18-demo kunnen spelers kiezen uit twaalf teams, waaronder Manchester United, Real Madrid, Bayern M√ľnchen, Manchester City en PSG. De demo laat spelers bovendien kennismaken met een aantal vernieuwingen.

Real Player Motion Technology: dit nieuwe animatie-systeem moet de virtuele voetballers nog echter in beeld brengen.

Speler-persoonlijkheid: hierdoor krijgen sommige wereldspelers unieke karakteristieke kenmerken, net als in real life.

Teamstijlen: hierdoor kunnen spelers de tactieken van hun favoriete clubs nabootsen.

Fans kunnen ook een voorproefje nemen op de singleplayer-campagne: The Journey: Hunter Returns. De demo is te downloaden voor PS4, Xbox One en PC.