100 meter vrije slag in je bloedbaan: deze nanorobot doet het

Chinese onderzoekers laten een nanorobot sneller door de bloedbaan 'zwemmen'. Hoe? Met de borstcrawl.

Een nanorobot die medicijnen naar de juiste plek in je lichaam brengt, daar hebben we vaker van gehoord. Het euvel was altijd: hoe lang doet zo’n robotje erover en hoe komt die er?



Er is geen snellere manier om te zwemmen dan de borstcrawl. Het is niet voor niets dat zwemmers bij de vrije slag standaard kiezen voor de crawl. Dat zette wetenschappers van de technische universiteit in het Chinese Harbin aan het denken. Wat nu als we een robotje bouwen dat diezelfde beweging maakt, en dan op nanoschaal?

Zwemt sneller dan die groot is

Het vijf micrometer grote robotje heeft twee magnetische armen. In een magnetisch veld gaan die armen draaien, waardoor de robot zichzelf voortstuwt. Andere robotjes die bedoeld zijn om door de bloedbaan van een mens te gaan hebben vaak moeite om zich door het lichaam te verplaatsen. Zeker als het bloed wat dikker en stroperiger is of als er 'tegen de stroom in' bewogen wordt.



Deze Chinese uitvinding zwemt zo’n 5,5 micrometer per seconde. Dat is dus sneller dan zijn eigen lengte. Op termijn moet hij zelfs twaalf keer zijn eigen lichaamslengte per seconden kunnen zwemmen.



Kan nog 10 jaar duren

Toch gaat de robot voorlopig nog bij niemand de bloedbaan in. Daarvoor moet er eerst een versie gemaakt worden die ook in het lichaam kan worden afgebroken. Dit eerste modelletje is gemaakt van nikkel. Het gaat de onderzoekers dan ook vooral om de achterliggende techniek.

Nanowetenschapper Jan van Hest, hoogleraar aan de TU Eindhoven, verwacht dat het nog tot tien jaar kan duren voordat dit soort robotjes echt ons lichaam ingaan. Het probleem zit hem nu vooral in de manier waarop ze door het lichaam gestuurd worden, ze horen immers wel te weten op welke plek de medicijnen afgegeven moeten worden.

"Zelf cellen herkennen is nu nog erg lastig. Ik zie dan ook eerder dat er robotjes in ons lichaam komen voor diagnostiek. Die continu rondzwemmen om ons lichaam te controleren", vertelt Van Hest.