'AI vervangt helft banen én roeit armoede uit'

Kunstmatige intelligentie gaat al in het komende decennium de helft van alle banen vervangen én de armoede uitroeien.

Dat verwacht de in China razend populaire technologie-expert Kai-Fu Lee althans. “AI is een beslissingsmachine die mensen zal vervangen”, zegt hij in een interview met CNBC. Volgens Lee zal AI voor een grotere revolutie zorgen dan alle voorgaande technologische ontwikkelingen bij elkaar, “inclusief de uitvinding van elektriciteit, de industriële revolutie, internet en mobiel internet”.

Lee werkte bij Apple en Microsoft, stond aan het hoofd van Google China en heeft inmiddels zijn eigen venturecapital-bedrijf Sinovation Ventures. Daarmee investeert hij onder meer in bedrijven die 3 miljoen gezichten tegelijkertijd kunnen herkennen of binnen acht seconden kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een lening.

“Dat is bovenmenselijk”, zegt Lee. “En wij denken dat AI in elke sector zal doordringen en daarbij waarschijnlijk 50 procent van alle menselijke banen zal vervangen, een enorme welvaart voor de mensheid zal creëren en de armoede zal uitroeien.” Volgens Lee zal dit bovendien allemaal al in de komende tien jaar gebeuren.

Sociale onrust

Anderen denken dat de invloed van AI beperkter zal zijn. Zo verwacht de nieuwe Amerikaanse minister van financiën Steve Mnuchin dat het nog zeker vijftig tot honderd jaar zal duren voordat AI gevolgen heeft voor de arbeidsmarkt.

De meeste mensen die wel denken dat AI al op korte termijn werkgelegenheid zal vernietigen, maken zich – anders dan Lee – juist zorgen over de armoede en sociale onrust die daardoor kan ontstaan.

Zo waarschuwde PwC-topman Bob Moritz vorige maand dat automatisering zal kunnen leiden tot hogere werkloosheid, die op haar beurt weer kan leiden tot lagere economische groei (of krimp). Dat zou kunnen leiden tot sociale onrust, omdat grote groepen mensen minder te besteden hebben en bovendien zonder werk zitten.

Nederland

Uit een recent onderzoek bleek dat de meeste Nederlanders niet verwachten dat robots en algoritmes hun baan zullen afpakken. Slechts een kleine minderheid van 14 procent is bang in de komende tien jaar zijn baan kwijt te raken door de robotisering en de opkomst van kunstmatige intelligentie.