Algoritme spoort elektriciteitsdiefstal op

Braziliaanse autoriteiten hebben een nieuw hulpmiddel voor het opsporen van mensen die illegaal elektriciteit aftappen: een algoritme.

Onderzoekers hebben op basis van gegevens in Braziliƫ een algoritme gemaakt waarmee het mogelijk is om huishoudens op te sporen die illegaal elektriciteit van het net aftappen zonder daarvoor te betalen.



Ze bestudeerden daarvoor gedurende vijf jaar het elektriciteitsgebruik van 3,6 miljoen huishoudens en legden die naast de gegevens van de meteropnemers. Vervolgens ontwikkelden ze een algoritme dat een melding geeft als het elektriciteitsgebruik in een bepaalde woning verdacht laag is.

Het algoritme, dat de fraude opmerkelijk goed blijkt te kunnen voorspellen, wordt nu ingezet om gerichter controles uit te voeren, meldt New Scientist. Braziliaanse elektriciteitsbedrijven lopen jaarlijks miljarden euro’s mis door diefstal. Ook in sommige andere landen is elektriciteitsdiefstal een groot probleem: zo wordt in Nigeria naar schatting 40 procent van de elektriciteit gestolen. In het westen liggen die percentages aanmerkelijk lager.

Wietplantages

In Nederland zet netbeheerder Stedin wel slimme software in om wietplantages op te sporen waarvoor illegaal elektriciteit wordt afgetapt.