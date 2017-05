'Anti-AI AI' bezorgt je de rillingen

Een Australisch bedrijf ontwikkelde een apparaatje dat checkt of de stem die je hoort niet afkomstig is van een computer.

Als het Australische Anti-AI-gehoorapparaat een algoritme detecteert dat een menselijke stem nadoet, dan geeft het via een thermo-elektrische plaat een koude-signaal af dat je de rillingen bezorgt. Zo wordt de drager van de device gewaarschuwd dat hij in gesprek is met ‘een koude levenloze machine’, schrijft ontwikkelaar DT R&D. Handig als je je in 2095 afvraagt of die man achter de balie bij het gemeentehuis nu een mens van vlees en bloed is of toch gewoon een robot.

Het apparaatje is een lollige proof-of-concept, maar volgens DT R&D in de toekomst wellicht wel broodnodig. “We staan pas aan het begin van het post-truth tijdperk. Aan het eind van dit jaar zullen we synthetische content consumeren die het stemgeluid van echte mensen imiteert”, waarschuwt DT R&D.



De Australiërs hebben het Anti-AI AI-apparaat, dat je als oorstuk draagt, in vijf dagen ontworpen. Ze maakten daarbij gebruik van dezelfde soort machine learning-technologieën die straks ook de menselijke stem gaan nabootsen in gesprekken. Door hun algoritmes dergelijk fake-stemgeluid te laten horen, is het apparaatje in staat om de patronen in gecomputeriseerde stemmen te herkennen.