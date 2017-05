BAM bouwt mee aan eerste Europese hyperloopbaan in Delft

Bouwbedrijf BAM werkt samen met Hardt, de Delftse hyperloop-startup, aan een testbaan op de campus van de TU Delft.

BAM werkt aan een stalen buis van dertig meter lang, die een doorsnede heeft van drie meter. Dat is misschien niets vergeleken met toekomstdromen van hyperlooptrajecten naar andere Europese steden. Maar voor Hardt is het een flinke stap in de ontwikkeling van zijn hyperloop. Het is voor het eerst dat in Europa een levensgrote hyperloop wordt gebouwd.

1200 km/u

De hyperloop moet een soort buizenpost voor mensen worden: het plan is om capsules in een bijna-vacuüm razendsnel door een buis te laten zweven door middel van magneten. Uiteindelijk moeten snelheden van zo'n 1200 kilometer per uur worden gehaald.

"Het is rap gegaan sinds we de wedstrijd van (Teslabaas, red.) Elon Musk wonnen. In minder dan een jaar tijd van niks naar dit prototype. Dit soort samenwerkingen helpt ons daar enorm bij", vertelt een woordvoerder van Hardt, voorheen bekend als Delft Hyperloop.

Van voertuig naar tunnel

Waar de Delftse studenten zich eerst bezighielden met de ontwikkeling van een capsule die door de hyperlooptunnel moet rijden, zijn ze nu juist bezig met het maken van die tunnel. Dat komt omdat voor de wedstrijd in de VS al een tunnel klaar stond. "Musk zorgde voor de buis, wij moesten ons daarop aanpassen. Nu hebben we het volledige ontwerp in eigen hand."

Hoewel de hyperloop straks sneller moet zijn dan een vliegtuig, gaat in de tunnel alleen op lage snelheden getest worden. Het gaat dan niet alleen om de aandrijving van de capsule, die op magneten zweeft. Maar ook om bijvoorbeeld de veiligheid en de stabilisatie van het voertuig.

Toch een Zuiderzeelijn?

BAM wil niet zeggen hoeveel het investeert in het partnership met Hardt, maar het is de bouwer vooral te doen om kennis die ermee te vergaren is. "Innovatie is een speerpunt en we zijn geïnteresseerd in alles wat met infrastructuur te maken heeft", laat het bouwbedrijf weten.

Die ging overstag nadat een haalbaarheidsstudie aantoonde zien dat de hyperloop ook economisch interessant kan zijn. Daarvoor werden de oude plannen voor Zuiderzeelijn, van Amsterdam naar het noorden, uit de lade gehaald. Volgens BAM is het aanleggen van een hyperlooptraject net zo duur als de aanleg van een normale spoorlijn.

Maar, en dat weten we van eerdere verhalen over de hyperloop, het kan nog jaren duren voor we daadwerkelijk van A naar B reizen door een vacuümtunnel. Met deze testbaan is die toekomst toch weer een stukje dichterbij.

Overigens is Musk zelf inmiddels minder enthousiast over de hyperloop. In een TED-interview deed hij het niet zo lang geleden af als 'een soort van hobbydingetje'.

Bekijk ook de reportage over Delft Hyperloop, toen het team de grote hyperloopcompetitie van SpaceX in Los Angeles won:



