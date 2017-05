Bezos: veel voordelen AI onder de oppervlakte

Autonome drones en slimme spraakherkenning springen in het oog, maar veel voordelen van machine learning zien we niet, stelt Amazon-ceo Jeff Bezos.

We leven in ‘een gouden tijdperk’ van AI en machine learning, aldus Bezos tijdens een bijeenkomst van de Internet Association in Washington DC. En Amazon doet daar vanzelfsprekend hard aan mee, met de ontwikkeling van virtuele assistent Alexa, slimme speaker Echo en zijn autonome bezorgdrones. Maar daarnaast zijn er ook nog tal van toepassingen van machine learning bij Amazon die zich volgens Bezos aan het zicht onttrekken.

Het gaat daarbij volgens de Amazon-ceo onder meer om verbeterde zoekresultaten, verbeterde aanbevelingen voor klanten en beter voorraadbeheer. En elke organisatie – of het nu een bedrijf, een goed doel of een overheidsinstantie is – kan daarvan profiteren, meent Bezos. Al helpt het natuurlijk wel als ze daartoe klant worden van Amazon. “Via Amazon Web Services maken we deze geavanceerde technologieĆ«n bereikbaar voor elke organisatie, ook als ze op dit moment nog niet de benodigde expertise hebben”, verklaarde hij in Washington DC.

Het aanbieden van AI-toepassingen moet Amazon Web Services in de toekomst ook gaan onderscheiden van concurrenten als Microsoft (Azure) en Alphabet (Google Cloud). Omdat AWS zoveel succes boekt met zijn cloud-diensten duiken immers tal van andere bedrijven ook op die markt – waardoor de marges voor Amazons best renderende divisie weer onder druk kunnen komen te staan.

Onlangs testten we in de wekelijkse Uitpakparty de slimme Amazon-speaker Echo Dot:



Geen video missen? Subscribe op het Bright YouTube-kanaal