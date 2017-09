Chinese robottandarts kan implantaten aanbrengen

Een autonome robottandarts is erin geslaagd om twee nieuwe tanden te plaatsen in de mond van een patiënte.

Er was weliswaar medisch personeel aanwezig bij de operatie, maar de robot kon de ingreep geheel in zijn eentje af, meldt de South China Morning Post. De patiënte moest wel apparatuur dragen waarmee de robot haar plaats kon bepalen.



Dankzij deze apparatuur is de robot ook in staat om zich aan te passen als het hoofd van een patiënt beweegt. De machine plaatste de implantaten precies op de juiste plaats. Dat wil zeggen: binnen de standaardfoutmarge van 0,2 tot 0,3 millimeter.

Nieuwe tanden

De robot is ontwikkeld door de Vierde Militaire Medische Universiteit in Xian en het robotinstituut van de Beihang-universiteit in Beijing. De wetenschappers maakten de tandartsrobot omdat er in China een schreeuwend tekort is aan tandartsen. Volgens onderzoek zouden maar liefst 400 miljoen Chinezen wachten op nieuwe tanden.



Daarnaast gaan er in China regelmatig zaken mis tijdens medische ingrepen in de mond. Door een robot in te zetten, moeten menselijke fouten worden voorkomen. De kunstmatige tanden die de robot plaatst, zijn 3D-geprint.



