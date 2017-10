'Datacenters kunnen 2 miljoen Nederlandse huizen verwarmen'

Met de restwarmte van Nederlandse datacenters zijn 2 miljoen bestaande woningen te verwarmen.

Om de Europese doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te laten zijn te realiseren, zullen alle niet-fossiele warmtebronnen nodig zijn. Het bedrijf Unica heeft een oplossing gevonden om met datacenters huizen te verwarmen.

Vrijwel alle elektriciteit in een datacenter wordt omgezet in warmte. Met een gemiddelde groei van 17,5 procent als gevolg van onze steeds toenemende digitalisering, zijn datacenters een toenemende bron van warmte. In 2030 kunnen met die gratis restwarmte 2 miljoen woningen verwarmd worden. Dat is bijna een kwart van het huidige aantal woningen.

Hoe we die 2 miljoen woningen door digitalisering laten verwarmen, is te lezen in een whitepaper van Unica. Daarin bouwt de dienstverlener verder op opgedane ervaring met zowel de verduurzaming van gebouwen en warmte-infrastructuren als het bouwen en beheren van datacenters.

Douchen met serverwarmte

Intussen kunnen gebruikers van de startup Nerdalize binnenkort douchen met water verwarmd door een server naast hun cv-ketel. Het doel van Nerdalize is dat grote serverparken, die veel energie kwijt zijn aan koeling, straks onnodig worden. In de plaats daarvoor komen bij mensen thuis losse servers te hangen. De restwarmte die de apparaten genereren wordt dan gebruikt voor het verwarmen van huizen en water.



Lees ook: Een kijkje in het nieuwe mega-datacenter AM4 in Amsterdam