Deze 11 punten moeten Nederland het nummer 1 startupland maken

StartupDelta en Prins Constantijn lanceren een manifest voor het verbeteren van het startupklimaat in Nederland.

Constantijn en StartupDelta sturen het manifest met de elf punten vandaag naar de fractievoorzitters van alle politieke partijen. StartupDelta claimt dat Nederland op dit moment de nummer 3-positie inneemt binnen Europa. Dat moet een nummer 1-positie worden, en het nieuwe manifest moet daarvoor gaan zorgen. De organisatie hoopt dat de partijen hun aanbevelingen opnemen in hun partijprogramma - en later in het regeerakkoord.

"Onze ambitie moet zijn om de ondernemers die in Nederland komen en mensen die willen ondernemen, zoveel mogelijk te helpen en uit te dagen om succesvol te zijn", vertelt startupambassadeur Prins Constantijn aan RTL Z. Hij pleit voor een omgeving waarin ondernemerschap wordt omarmd. "Nieuwe ideeën moeten met gezonde nieuwsgierigheid worden ontvangen, ook vanuit de overheid, dat niet meteen alles wordt weggeregeld." Dit 11-puntenplan moet daarvoor gaan zorgen:

1. Durfkapitaal aantrekkelijk maken

Durfkapitaal moet fiscaal aftrekbaar worden, zodat het aantrekkelijker is voor vrienden, familie en 'fools' om te investeren in een startup.

2. Aandelen als loon

Om talentvol personeel te kunnen aantrekken, moet het makkelijker worden voor startups om aandelen als loon te kunnen bieden, De belastingheffing daarop moet worden uitgesteld tot de aandelen worden verzilverd.

3. Buitenlandse venture capitalists naar Nederland halen

Startups wijken nu nog (te) vaak uit naar het buitenland voor de grotere investeringsrondes. Buitenlandse vc's moeten daarom naar Nederland komen, zodat jonge bedrijven hier verder kunnen groeien.

4. Handelsmissies naar internationale startupevents

Nederland moet startupmissies organiseren naar beurzen als de de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas en Slush in Helsinki, zodat startups zichzelf in de spotlight kunnen zetten bij potentiële klanten en investeerders.

5. Versoepeling regelgeving voor nieuwe technologieën

Er moet een 'experimenteerartikel' komen in wet- en regelgeving voor sociale innovatie en nieuwe technologieën, zodat het mogelijk worden om zonder belemmerende regelgeving te testen met bijvoorbeeld drones of sharingplatformen.

6. Overheid als launching customer

De overheid moet het goede voorbeeld geven door zelf launching customer te zijn voor startups. Dat betekent geen onnodige barrières voor startups bij aanbestedingen en een startup-officer op elk ministerie.

7. Ondernemerschap en coderen in het onderwijs

Om het groeiende tekort aan tech- en ict-talent op te vangen, moet er structureel aandacht komen voor coderen, techniek en ondernemen in het onderwijs.

8. Soepeler visumbeleid voor buitenlands talent

Buitenlandse medewerkers moeten makkelijker aan de slag kunnen bij Nederlandse bedrijven. Daarom moet de salariseis voor de kennismigrantenregeling omlaag en moeten buitenlandse studenten makkelijker kunnen blijven én ondernemen.

9. Flexibelere arbeidsmarkt

Om snel te kunnen schakelen als startup moet de drempel om personeel aan te nemen laag zijn. Daarvoor moet het aannemen van mensen minder risico opleveren en moeten werknemers nieuwe zekerheden kunnen worden geboden.

10. Meer wetenschappelijke spin-outs

Universiteiten en hogescholen moeten worden aangespoord en beloond om kennis over te dragen aan startups, zodat die ermee naar de markt kunnen.

11. Notaris-loze B.V.

Het moet mogelijk worden om online een bedrijf te starten of wijzigen zonder verplichte gang naar de notaris: de notaris-loze bv.