Dit echoapparaat van Philips werkt met smartphones

De Philips Lumify is een echoapparaatje zo groot als een barcodescanner en hij werkt met mobiele apparaten. Voetbalclub PSV heeft de primeur.

Jaarlijks stuurt PSV zo'n tweehonderd keer een geblesseerde speler naar het ziekenhuis om een echo te laten maken. Bijvoorbeeld omdat er de angst is dat een speler een spier heeft gescheurd. Maar in de meeste gevallen is er niets aan de hand. Toch is de speler uren weg van de club. Clubarts Wart van Zoest is dan ook maar wat blij dat hij nu zelf echo's kan maken. Bekijk de video:

Geen röntgenstraling

Met het apparaat kunnen beelden worden gemaakt van bijvoorbeeld de spieren, bloedvaten, hart en longen. Een botbreuk is er niet op te zien. Daar is een röntgenfoto voor nodig en dat is een andere techniek. De Lumify maakt namelijk gebruik van ultrasone geluiden. Of zoals Philips zelf zegt: een stethoscoop met beeld.

De Lumify wordt alleen verkocht aan medische professionals. Philips wil namelijk niet dat mensen thuis echo's gaan maken, zonder dat ze de beelden goed kunnen aflezen en daar dan mogelijk verkeerde conclusies aan verbinden. De kans dat het apparaat bij amateursportclubs komt te liggen is dan ook klein. Bij kleine verenigingen loopt immers niet snel een fysiotherapeut of clubarts rond.

Huisarts en verloskundige

Toch is het de bedoeling dat ook gewone mensen straks niet meer meteen naar het ziekenhuis hoeven voor een scan. Philips hoopt dat de Lumify straks ook bij huisartsen komt te liggen. Die moeten daar dan wel 7500 euro voor over hebben, want zo veel kost het apparaat.

Het apparaat kan ook een uitkomst zijn voor vrouwen die in verwachting zijn. Verloskundigen kunnen straks gemakkelijker thuis een echo maken.

Android

Er bestaan al langer draagbare echoapparaten, maar zo compact als de Lumify is nieuw. Het grootste verschil zit hem in de manier waarop de beelden kunnen worden afgelezen: via een Androidtablet of -smartphone. Apple wordt voorlopig niet ondersteund.

Om de privacy van de patiënt te waarborgen wordt de data lokaal opgeslagen. Wanneer een foto wordt gedeeld met een andere arts of met het ziekenhuis, dan worden de gegevens geanonimiseerd.