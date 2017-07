Ex-Google-ceo vol lof over Delftse startup Nerdalize

De Delftse startup Nerdalize heeft via crowdfunding 750.000 euro opgehaald. En het kreeg lof van ex-Google-ceo Eric Schmidt.

Een paar weken geleden spraken we met de jongens van Nerdalize, die werken aan een e-boiler die gratis warmte opwekt met rekenkracht. De boiler werkt namelijk niet op aardgas, maar zit vol met computers. Een hete douche nemen terwijl je boiler door bedrijven wordt gebruikt als server. Maar voor de ontwikkeling ervan hebben ze geld nodig.

Uit een eerdere crowdfunding kwam al een totale investering van 250.000 euro. Om verder te groeien was een verdubbeling nodig, en die werd binnen no-time gerealiseerd. Maar dat de teller uiteindelijk is uitgekomen op 750.000 euro hadden ze nooit verwacht, vertelt mede-oprichter en CEO Boaz Leupe.

Vijftig e-boilers

Met het geld krijgen nog dit jaar vijftig huishoudens zo’n e-boiler. "Maar als het er meer kunnen worden, gaan we dat niet laten natuurlijk. Maar we willen de beide kanten van ons businessmodel ontwikkelen." Daarmee doelt Leupe op het verhuren van rekenkracht en opslag, want dat is het verdienmodel van Nerdalize. Overigens is de huidige capaciteit al uitverkocht. Leupe: "We gaan het computerplatform verder ontwikkelen, we gaan developers aannemen. Met de investering kunnen we onze organisatie verder uitbreiden, we gaan echt een mooi bedrijf bouwen."

Nerdalize is naar eigen zeggen een startup die voor een win-winsituatie zorgt. Waar normale serverparken met energieslurpende airco’s gekoeld worden, wordt de warmte van deze servers juist zinvol gebruikt. De huishoudens verbruiken ook nog eens minder gas, wat het extra duurzaam maakt.

Compliment uit Silicon Valley

Die instelling valt ook in de smaak in Silicon Valley. Deze week stuurde Eric Schmidt, de voormalige baas van Google, deze tweet. Een mooier compliment konden de Delftenaren zich niet wensen. "Fantastisch dat zo iemand over je tweet. De impact was ook echt groot, mijn telefoon explodeerde", vertelt Leupe.

Toch zorgde het niet voor een kapitaalinjectie uit huize Schmidt. "Amerikanen kunnen helaas niet zo maar meedoen aan onze crowdfunding in verband met wetgeving. Maar we zagen na die tweet wel de impact uit Europa. Mensen worden toch weer even herinnerd aan onze campagne."

Flirten met Google

Het is volgens Leupe niet de eerste keer dat Google en Nerdalize met elkaar flirten. "We hebben wel eens eerder contact gehad. Google stuurde een mailtje met open interesse. We gebruiken trouwens ook software van Google in ons product."

Toch moet hij nog niet aan een overname of iets dergelijks denken. Eerst zelf maar eens groeien en groot worden. De ambitie is er in ieder geval. "We zeggen wel eens gekscherend dat we groter willen worden dan Google Cloud Engine." Want ook de zoekgigant verhuurt serverruimte aan bedrijven. Maar wel een stuk minder innovatief.

Vorig jaar spraken we mede-oprichter Boaz Leupe tijdens Startup Fest: