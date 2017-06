Gratis douchen met water verwarmd door een server in je huis

De gebruikers van de startup Nerdalize kunnen binnenkort douchen met water verwarmd door een server naast hun cv-ketel.



Het doel van Nerdalize is dat grote serverparken, die veel energie kwijt zijn aan koeling, straks onnodig worden. In de plaats daarvoor komen bij mensen thuis losse servers te hangen. Daar wordt de restwarmte die de apparaten genereren namelijk wel gewaardeerd.

Eigenlijk zouden de servers van de Delftse startup als verwarming in de woonkamer hangen. In vijf huishoudens heeft het systeem proefgedraaid. Het nadeel van de zogenoemde e-radiator is dat die ook draait op warme dagen. "Daardoor moet er een gat in de muur. Dat kost meer ruimte, moeite en installatietijd", legt Florian Schneider van Nerdalize uit.

Van warme lucht naar warm water

Samen met partner Eneco is er de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuwe versie. Deze hangt niet in de woonkamer, maar naast de cv-ketel. De computerservers verwarmen met al hun rekenkracht het water tot 55 graden. Een soort e-boiler dus.



Het warme water stroomt naar de cv-ketel, waar het indien mogelijk nog verder wordt verwarmd. Vervolgens kan er gedoucht worden, gratis en voor niets. Daardoor is de warmte het hele jaar door te gebruiken. "Maar we willen dat het warme water straks ook de verwarming instroomt", vertelt Schneider. De gasrekening kan daardoor flink omlaag.

Bedrijven betalen jouw warme douche

De installatie gaat tussen de 300 en 400 euro kosten. Maar de warmte die wordt opgewekt door de servers is gratis voor de thuisgebruiker. Schneider: "Huishoudens kunnen het binnen een jaar terugverdienen. De elektriciteitskosten nemen we voor onze rekening."

Het verdienmodel voor Nerdalize zit aan de andere kant van de server. Bedrijven betalen voor de rekenkracht. "Dat is een lucratieve business. Bij ons hoeven ze minder te betalen dan bij bijvoorbeeld Google of Amazon." De prijzen voor opslag en rekenkracht lopen uiteen van 37 euro tot 741 euro per maand.

Onder meer het Leidse Universitaire ziekenhuis en onderzoeksinstituut Deltares kopen al hun rekenkracht in bij Nerdalize. Maar wat nu als er niemand rekenkracht nodig heeft. Zit je thuis dan in de kou? Nee, zegt Schneider. "Als het moet gaan we tot in het oneindige pi doorrekenen. Dat geeft ook warmte."

Crowdfundsucces

De eerste crowdfunding van 250.000 euro was al een succes. Maar de tweede, die dinsdag begon, liep al helemaal hard. "Binnen 25 uur hadden we 250.000 euro opgehaald." Zelf hadden ze hier een maand voor uitgetrokken. Met deze investering kunnen in de zomer de eerste 42 huishoudens worden voorzien van zo'n e-boiler. Leuk natuurlijk, maar vergeleken met de totale investering van een half miljoen zijn er het niet veel. Toch denkt Schneider dat met één server jaarlijks 10.000 euro te verdienen valt.

Binnen drie jaar hoopt Nerdalize 'een significant aantal huizen' uit te rusten met het systeem. Wie geïnteresseerd is moet wel aan één belangrijke vereiste voldoen: een glasvezelverbinding. De servers werken immers alleen met een hoge down- en uploadsnelheid.

In samenwerking met glasvezelbeheerder Reggefiber worden de thuisservers van een supersnelle 10 Gigabit verbinding voorzien. Deze komt naast de gewone internetaansluiting te liggen. Want je moet niet hebben dat Netflix hapert als je huisgenoot staat te douchen.

