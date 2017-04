Hoe zwaar mag een bezorgrobot zijn?

Hoeveel mag een bezorgrobot wegen? Het antwoord op die vraag kan bepalen welke bedrijven hun robots de weg op mogen sturen.

In de Amerikaanse staat Virginia mag een bezorgrobot die zich zelfstandig op de openbare weg begeeft, maximaal 23 kilo wegen. In Idaho is het maximumgewicht 36 kilo. In andere staten waar wetgeving voorligt die de inzet van bezorgrobots moet regelen, zoals Wisconsin en Florida, wordt aangestuurd op vergelijkbare gewichtslimieten.

Die eisen voor het maximumgewicht zijn geen toeval, schrijft Recode. De Estse ontwikkelaar van bezorgrobots Starship Technologies heeft de betreffende staten geholpen bij het opstellen van de regelgeving. En laten de robots van dat bedrijf nou niet meer wegen dan 18 kilo. Hoewel Starship Technologies, opgericht door twee oprichters van Skype, nog niet actief is in Virginia en Idaho, kan het dus elk moment aan de slag.

Concurrent buitenspel gezet

Dat geldt niet voor sommige concurrenten. Zo wegen de robots van Marble uit San Francisco ruim twee keer zoveel als die van Starship. Zij kunnen dus niet de weg op in Virginia en Idaho. Marble noemt de gewichtslimiet dan ook onredelijk. Starship Technologies is zich ondertussen van geen kwaad bewust. “Toen wij begonnen met het beïnvloeden van het beleid, waren onze concurrenten nog onzichtbaar”, verklaart chief operating officer Allan Martinson tegenover Recode.

Ook de bezorgrobot die pizzaketen Domino's onlangs in Amsterdam presenteerde is gemaakt door Starship Technologies​. De startup bezorgt sinds eind vorig jaar in Londen ook al fastfood met vijf robotkarretjes.