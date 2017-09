'Horeca en drankmakers profiteren van zelfrijdende auto'

Zelfrijdende auto's kunnen een enorme stimulans voor de verkoop van alcoholische dranken zijn, zegt zakenbank Morgan Stanley.

Als je nog moet autorijden, dan drink je geen alcohol. Althans, als het goed is. Maar als je in een zelfrijdende auto stapt, dan verandert dat, aldus Morgan Stanley. Als je toch niet hoeft te sturen, kun je immers ook wel zat zijn. De bank berekende dat Amerikanen veel meer tijd besteden aan autorijden dan aan het drinken van alcohol: 600 miljard uur per jaar tegen 380 miljard uur. Dat laatste zou met ruim de helft kunnen stijgen.

Het is niet zo dat Morgan Stanley pleit voor het veel meer drinken van alcohol. Maar het wijst beleggers erop dat drankenproducenten of uitbaters van restaurants en cafe's weleens zouden kunnen profiteren van de opkomst van zelfrijdende auto's. Uiteraard schrijven de analisten er ook snel bij dat het aantal verkeersongelukken en -doden ook zal kunnen dalen.

Alcoholmarkt groeit

Consumenten die én autorijden én alcohol drinken zullen per week gemiddeld één alcoholisch drankje meer kunnen gaan drinken, denkt Morgan Stanley. Daardoor zal de wereldwijde markt van alcoholische drank in de komende tien jaar niet met 2,2 procent per jaar groeien, maar met 3 procent. Dat is eenderde meer. Na 2025 zal de markt volgens de zakenbank zelfs nóg meer kunnen groeien.