Jaguar zoekt gamers

Het luxe automerk Jaguar zoekt 5000 nieuwe werknemers, waaronder veel IT'ers. Om die zoektocht makkelijker te maken, zet het een mobiele game in.

Sollicitanten moeten een auto bouwen en codes kraken. Wie dat goed doet, maakt meer kans om op gesprek te komen.

Het is volgens Jaguar een goede manier om het kaf van het koren te scheiden. Maar ook een manier om een doelgroep aan te spreken die normaal lastig te bereiken is. Daarvoor werkt Jaguar samen met de band Gorrilaz.

Codes kraken

In de game, die gedownload kan worden uit de appstores, moet een elektrische auto in elkaar worden gezet. Het idee daarachter is dat potentiƫle kandidaten kennis maken met elektrisch rijden en de wagens van Jaguar. Dat is nog vrij speels, maar daarna wordt het pittiger als er codes gekraakt moeten worden.

De auto's van morgen hebben zo veel techniek aan boord, dat een fabrikant met alleen automonteurs mensen tekort komt. Ook Jaguar zet in op elektrische auto's die autonoom kunnen rijden. Daar heeft het meer dan duizend elektrotechnici en softwarespecialisten voor nodig.

Gamification

Op een speelse wijze een serieus product aan de man brengen heet gamification. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast in het onderwijs of als marketingtool. Maar ook in sollicitatieprocedures wordt het vaker gebruikt.

Met een game kan een doelgroep worden bereikt die normaal lastig te benaderen is, zoals jongeren. Ook kan met gamificiation soms meer bereikt worden dan met traditionele testen en gesprekken. "Het is een slimme manier van filteren en je kan kijken welke kandidaten creatief kunnen denken", vertelt Io Michels van Business Games.

Ook hij bouwt serieuze games voor bedrijven. Niet zo zeer voor sollicitatieprocedures, maar wel voor de periode daarna. "Mensen die net binnen zijn bijvoorbeeld, die leren via een simulatiegame het hele bedrijf kennen." Dat is vooral educatief: "Omdat mensen het leuk vinden, blijven dingen beter hangen."