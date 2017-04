Japanners testen blockchain voor overmaken geld

Japanse banken doen een test met de blockchain, zodat hun klanten 24 uur per dag geld kunnen overmaken.

Op dit moment maken Japanse banken nog gebruik van een systeem van de Japanse associatie van banken, waarbij geld alleen wordt overgemaakt tussen half negen ’s ochtends en half vier ’s middags. Met een blockchain-achtig systeem wordt een 24-uursservice mogelijk, schrijft Nikkei.

Transacties zullen bovendien een stuk goedkoper kunnen worden door de invoering van een systeem dat is gebaseerd op de blockchain, zo verwachten de banken. Volgens sommige schattingen zouden de kosten met een factor tien omlaag kunnen door een overstap van het huidige systeem naar een blockchain-systeem.

Aan de test doen slechts enkele banken mee. Welk systeem de banken precies gaan gebruiken, is nog onduidelijk. Eén van de kanshebbers is het blockchain-systeem van Ripple, het bedrijf achter de virtuele munt XRP. Ripple claimt dat zijn systeem 200 keer zoveel transacties per seconde kan afhandelen als de blockchain die wordt gebruikt voor de Bitcoin.

Nederland

Nederlandse banken werken al jaren aan een nieuw systeem dat snellere transacties mogelijk maakt. Dit Instant Payment-systeem moet in 2019 af zijn. Geld overmaken van de ene naar de andere Europese bank duurt nog lang, omdat de betalingen verwerkt moeten worden bij de Europese Centrale Bank. Daar gaat nu nog een nacht overheen.

De Nederlandsche Bank (DNB) zei vorig jaar dat de blockchain kansen biedt voor de financiële sector. De technologie is niet alleen in het betalingsverkeer toe te passen, maar ook in de financiële dienstverlening in ruimere zin, of in de overdracht en registratie van waarden. De bank erkent dat de blockchain de verdienmodellen en systemen van banken zou kunnen aantasten. Maar volgens DNB kunnen de banken er ook van profiteren, doordat er nieuwe manieren ontstaan om omzet te behalen en kosten te drukken.

Meer over Blockchain

Commentaar: Blockchain is een blijvertje, ondanks kinderziektes

Spotify koopt blockchain-startup voor tracken auteursrechten