Londense bar serveert cocktail met VR-headset

Wie bij de hotelbar van het Londense One Aldwych een cocktail met whisky bestelt, krijgt eerst een VR-bril op.

De headset toont een video waarin de bereiding van de whisky-cocktail in beeld wordt gebracht, zo meldt Quartz. De bezoekers van de bar krijgen onder meer luchtbeelden te zien van het noordelijke deel van de Schotse hooglanden, waar de whisky wordt gedistilleerd.

De video eindigt met een barkeeper die de nieuwe whisky-cocktail, gemaakt met twaalf jaar oude Dalmore-whisky, overhandigt. Op het moment dat de voorstelling op de VR-headset is afgelopen en gasten de bril afzetten, staat er – als het goed is – daadwerkelijk een bediende klaar om de whisky te overhandigen. Aan de VR-show hangt wel een aardig prijskaartje. De cocktail kost 18 pond (21 euro).

Meer VR voor toeristen

Quartz wijst erop dat VR aan populariteit wint in de toeristensector. Verscheidene luchtvaartmaatschappijen bieden hun reizigers aan boord VR-headsets aan. Expedia doet testen met VR om bezoekers een betere indruk te geven hoe hun hotelkamer eruit ziet. En in Parijs staat inmiddels een VR-telescoop waarmee je terug kan in de tijd om te zien hoe de stad er in de zeventiende eeuw uitzag.