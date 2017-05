Microsoft laat Powerpoint live vertalen

Microsoft zet kunstmatige intelligentie in om Powerpoint live presentaties te laten vertalen. Maar dat werkt nog niet perfect.

Begin vorig jaar lanceerde Microsoft al Skype Translator, een tolkfunctie in de communicatiesoftware die live gesprekken vertaalt tussen mensen die elkaars taal niet spreken. Nu biedt het bedrijf een vergelijkbare functionaliteit aan voor Microsoft Powerpoint.



De Presentation Translator, die Microsoft woensdag heeft gepresenteerd, moet het mogelijk maken om het verhaal van iemand die een presentatie geeft, live in een andere taal te volgen. Presentation Translator genereert een link zodat toehoorders het verhaal in hun eigen taal kunnen beluisteren.

Nog niet foutloos

Helemaal foutloos is de nieuwe dienst nog niet, zo bleek tijdens de presentatie van Harry Shum van Microsoft. Het vertalen van een Spaanse zin leverde geen enkel probleem op, maar met Chinees had de vertaalfunctionaliteit aanmerkelijk meer moeite: er waren verscheidene pogingen nodig om de zin 'AI is fantastisch' goed vertaald te krijgen.

Het vertaalhulpje is een indicatie van de plannen die Microsoft heeft met zijn Cognitive Service-tools. Gebruikers kunnen de technologie gebruiken om video’s makkelijk doorzoekbaar te maken of om afbeeldingen te indexeren.