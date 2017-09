Ondanks robotisering heeft Amazon nieuwe mensen nodig

Amazon heeft 80.000 nieuwe medewerkers aangenomen sinds het bedrijf zijn eerste robots installeerde bij distributiecentra.

Wereldwijd heeft Amazon inmiddels honderdduizend robots aan het werk. Tegelijkertijd blijft het bedrijf ook nieuwe werknemers aannemen voor zijn magazijnen. Alleen al in de Verenigde Staten werken er meer dan 125.000 mensen in de Amazon-distributiecentra, schrijft The New York Times.

Wel zijn de taken die de Amazon-werknemers van vlees en bloed uitvoeren, in sommige gevallen veranderd door de komst van de robots, zo blijkt uit een reportage van de krant. Zo werden verscheidene werknemers, die aanvankelijk bijvoorbeeld plastic bakken op elkaar moesten stapelen, omgeschoold om robots in de gaten te houden die nu hetzelfde werk doen. De werknemers moeten ingrijpen als er iets misgaat en zorgen dat de robots voldoende plastic bakken hebben om te kunnen stapelen.

Werknemers reageren positief op de veranderingen, schrijft The New York Times: door de komst van robots is hun werk uitdagender geworden: hun werk is minder monotoon geworden. Ook hoeven ze minder te lopen en te tillen. Omdat robots minder ruimte nodig hebben dan mensen, passen er bovendien meer producten in het magazijn.

Charmeoffensief

Amazon werd in het verleden regelmatig bekritiseerd vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden in zijn magazijnen waar werknemers tegen een hongerloontje eindeloos moeten lopen om bestellingen bij elkaar te brengen. Beveiligingsmedewerkers die in de Duitse distributiecentra de (vaak buitenlandse) werknemers in de gaten moesten houden, werden omschreven als ‘neo-nazi’s’.

Tegelijkertijd is er de nodige kritiek op Amazon – onder meer van de Amerikaanse president Donald Trump – omdat het bedrijf kleine winkeliers kapot concurreert, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid bij de middenstand van dien.

Zo bezien zou je de reportage in The New York Times als een charmeoffensief kunnen lezen: het bedrijf creĆ«ert nieuwe banen – binnenkort opent Amazon een nieuw hoofdkantoor dat werkgelegenheid zal bieden aan 50.000 mensen – en zorgt er tegelijkertijd voor dat het werk voor bestaande werknemers leuker wordt. Wereldwijd werken er drie keer zoveel mensen voor Amazon als voor Microsoft en achttien keer zoveel als bij Facebook.