'Prototype nieuwe batterij heeft veel grotere capaciteit'

Een nieuw materiaal kan ervoor zorgen dat de opslag van batterijen nog drie keer zo groot wordt als die van de huidige lithium-ion batterijen.

Wetenschappers van de Amerikaanse Rice University hebben een oplaadbare lithium-metaal batterij gemaakt met een capaciteit die drie keer zo hoog is als die van een gangbare lithium-ion batterij. Ze hebben daarbij naar eigen zeggen een oplossing gevonden voor het zogeheten dendrieten-probleem.

Dendrieten zijn kleine lithiumvezels die ontstaan tijdens het opladen van een batterij. Als die dendrieten zich door de batterij verspreiden, kunnen ze voor kortsluiting zorgen. Dendrieten maken het vooralsnog lastig om lithium-ion batterijen te vervangen door lithium-metaal batterijen die langer meegaan en sneller worden opgeladen.

“Er is geen twijfel over dat lithiumbatterijen de wereld hebben veranderd”, aldus de leider van het onderzoek, James Tour. “Maar veel beter dan ze nu zijn worden ze niet meer. Er is een nieuwe technologie nodig om ervoor te zorgen dat de batterij van je mobiele telefoon langer meegaat.”

Door het gebruik van een nieuw materiaal, een mengsel van grafeen en koolstof-nanobuisjes, voor de anodes kan de vorming van dendrieten worden voorkomen. Dit nieuwe materiaal zou in de plaats moeten komen van het grafiet dat nu nog wordt gebruikt voor de anodes, stellen de wetenschappers van Rice University.