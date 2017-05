Reisagent van je vriendengroep? Daar kun je nu iets mee verdienen

Zoek jij vaak voor vrienden en familie goedkope hotels en vliegtickets? Met het Nederlandse TRVL kun je daar een leuke zakcent mee verdienen.

Na negen maanden testen ging TRVL deze week live voor het grote publiek. Op de site kun je je 'eigen' online reisbureau bouwen. Je zoekt dan zelf de mooiste bestemmingen en de fijnste hotels voor de beste prijs. Als iemand via jou een hotel boekt, krijg je tot 10 procent van het boekingsbedrag als commissie.

Het idee achter TRVL is dat door de massale opkomst van reizen boeken via internet, veel mensen de weg kwijtraken als ze de beste vakantiedeal zoeken. Maar er zijn altijd mensen die wel precies weten waar en hoe je het Waldorf of Pullman boekt voor de prijs van een viersterrenhotel.

"We willen een probleem dat veel mensen hebben oplossen. Het boeken van een vakantie is heel veel werk, omdat het aanbod overweldigend is. Je hebt al snel 30 websites met hotels en vluchten openstaan", vertelde oprichter Jochem Wijnands ons eerder.

Bloggers

Wijnands verwacht dat in het begin vooral reisbloggers van TRVL gebruik gaan maken. Hun trouwe volgers kunnen dan datzelfde Instaproof hotelletje boeken. Dat levert een paar tientjes per boeking op. Nu zijn reisbloggers nog veelal afhankelijk van sponsors.

De commissies krijgt TRVL van onder meer Booking.com en Hotels.com. Naar eigen zeggen gaat het grootste deel van het bedrag rechtstreeks naar de amateur-reisagenten.

Eerst hotels, daarna de rest van de vakantie

Het is nu alleen nog mogelijk om hotelkamers aan vrienden en familie te 'adviseren'. Maar op termijn moet het mogelijk zijn om via TRVL een vakantie van begin tot eind te boeken. Dan kun je denken aan activiteiten en tours. Maar er wordt ook gekeken naar vliegtickets en luchthaventransfers.

Wijnands maakte eerder een klapper met de verkoop van zijn app PRSS, een soort digitale kiosk, aan Apple. De Amsterdamse startup verhuisde naar Silicon Valley en bouwde PRSS om tot Apple News. Toen hij met die klus klaar was, kwam hij terug naar Nederland om aan TRVL te beginnen.