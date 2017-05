Startup voor stil heien wint Philips Innovation Award

Acht studentenstartups streden om de Philips Innovation Award. Winnaar werd een techniek voor fluisterstil heien in zee.

Winnaar: GBM Works

GBM Works is een afstudeerproject van twee Delftse studenten. Zij hebben een techniek ontwikkeld om fluisterstil te heien in zee. Nu zorgt het plaatsen van bijvoorbeeld offshore windmolens voor veel geluid, wat slecht is voor het leven in zee. De studenten willen binnenkort hun methode gaan testen op de Maasvlakte.



Onder toeziend oog van juryvoorzitter Frans van Houten, CEO van Philips, werd de startup uitgeroepen tot meest veelbelovende studentenstartup. Het wint daarmee 50.000 euro. GBM Works liet zeven andere finalisten achter zich (zie onder).

Volgens Van Houten is GBM Works een veelbelovende Nederlandse onderneming. "Ruisloos heien, dat is beter voor het leven in zee, maar ook beter voor de bouwers", aldus Van Houten. Met het geldbedrag mogen de studenten dat gaan realiseren. "Om daadwerkelijk op zee te gaan heien, is veel onderzoek nodig. En dat kost geld", vertelt studentondernemer Ben Arntz.

De publieksprijs ging naar de startup Somnox. De zogenoemde Rough Diamon League werd gewonnen door Level Diagnostics. Die laatste startup wint 10.000 euro. Hieronder lees je over de andere finalisten. Alle pitches van de startups zijn terug te kijken bij RTL Z-programma Studio Startup.

Nowi

Bij Nowi maken ze sensoren die geen batterijen nodig hebben, maar hun energie halen uit wifi of een 4g-signaal. Ze zetten radiogolven dus om in stroom. En daar is naar eigen zeggen veel interesse voor. Zo zijn ze niet alleen in Nederland aan het testen, maar ook in Dubai en Thailand. We gingen onlangs in Bright TV op bezoek bij Nowi:

Somnox

De Somnox is een kruising tussen een robot, een hoofdkussen en een knuffel. Klinkt misschien vreemd, maar de Somnox is bedoeld als middel om beter in slaap te vallen en te slapen. De startup gaat samenwerken met beddenfabrikant Auping, maar wil ook dolgraag met Philips in zee. Ze zien deze finale als uitgelezen kans daarvoor.



Lightyear

De eerste commerciële gezinsauto op zonne-energie. Daar werkt het team van Lightyear aan. Vijf jaar geleden is Lightyear begonnen met een conceptauto op zonne-energie en daarmee won het jonge bedrijf direct de World Solar Challenge. "Inmiddels bouwen we aan een derde model. De eerste financiering is binnen en er is ook al contact met klanten", zegt Lex Hoefsloot van Lightyear.

Polariks

Polariks werkt aan een innovatie in een eeuwenoud ambacht: wijn maken. Speciale Hyperspectral camera’s kunnen smaakmoleculen in druiven scannen. Wijnboeren kunnen daarmee de optimale kwaliteit van hun druiven meten en zo de beste oogsttijd bepalen. Polariks bestaat pas vier maanden, maar de eerste financiering is al binnen.

Noomi

Twee studenten industrieel ontwerpen hebben het speelgoed Noomi ontworpen. Door met de ei-vormige Noomi over te gooien, wordt er energie opgewekt dat vervolgens wordt opgeslagen. Als het donker wordt kan Noomi vervolgens als nachtlampje worden gebruikt. Een half uurtje overgooien moet zo’n drie uur aan licht opleveren. Noomi is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen in vluchtelingenkampen.

Haak Innovations

Eline Haak heeft samen met haar compagnon een machine gemaakt die in een kwartier grondmonsters kan analyseren. Daarmee kan worden uitgelezen hoeveel water en mest de grond nodig heeft. Ideaal om de opbrengst te verhogen, maar ook de kosten voor de boer te verlagen. De patenten zijn binnen, nu nog financiering.



Level Diagnostics

Snel zien of je te maken hebt met een bacteriële of virale infectie. Dat kan met de uitvinding van Levels Diagnostics. Ze noemen het zelf een laboratorium op een chip. Er is alleen een druppeltje bloed nodig.

De test is betaalbaar en door iedereen uit te voeren. "Als je weet met wat voor infectie je te maken hebt, kun je veel gerichter behandelen. Dit kan levensreddend zijn", zegt Coen Breedveld van Levels Diagnostics.