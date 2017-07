Techinvesteerder stapt op na seksuele intimidatie: ik ben een creep

De bekende techinvesteerder Dave McClure is opgestapt als general partner bij 500 Startups, het investeringsbedrijf waarvan hij medeoprichter was.

Zijn vertrek volgt op beschuldigingen van seksuele intimidatie. Verscheidene vrouwen traden naar buiten met klachten over ‘ongepast gedrag’ van McClure. Onderneemster Cheryl Sew Hoy beschreef maandag in een blogpost hoe McClure haar in 2014 aanrandde.



Na een avondje met verscheidene bekenden bij Hoy thuis drong McClure zich aan haar op. Hoewel hij wist dat Hoy op dat moment een relatie had, stelde hij voor om seks te hebben. Toen ze zijn avances afwees en hem de deur wilde uitzetten, duwde hij haar in een hoek en probeerde haar te kussen.

Eerder had onderneemster Sarah Kunst al tegenover The New York Times haar verhaal gedaan over seksuele intimidatie door McClure. Volgens Kunst stuurde McClure haar seksueel getinte Facebook-berichten toen de twee in gesprek waren over een mogelijke aanstelling van Kunst bij 500 Startups.

'I’m a Creep. I'm sorry'

Nadat het artikel in The New York Times was verschenen, besloot McClure in een blogpost het boetekleed aan te trekken. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan Sarah voor mijn ongepaste gedrag”, schreef McClure in een bericht met de kop ‘I’m a Creep. I’m Sorry.’

In het artikel van The New York Times klagen verscheidene vrouwen die actief zijn in de techsector over uitnodigingen voor seks, ongewenste aanrakingen en seksistische opmerkingen. Als de vrouwen hun nare ervaringen ter sprake brachten, werden hun klachten bovendien vaak gebagatelliseerd, stellen zij.

Door de publiciteit in The New York Times en eerder al op The Information lijkt daar nu verandering in te komen. Naar aanleiding van de berichtgeving op The Information besloot eerder al venture capitalist Justin Caldbeck op te stappen.