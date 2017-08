Uber minder waard door schandalen

De schandalen waarin Uber de laatste maanden verwikkeld is geweest, hebben ook gevolgen voor de waardering van het bedrijf.

Vier grote investeringsmaatschappijen hebben hun belang in taxibedrijf Uber fiks afgewaardeerd. De reden: de rechtszaak tegen de afgetreden topman Kalanick en de schandalen waar het bedrijf in verwikkeld is.

De vier investeerders - Vanguard Group, Principal, Hartford en T. Rowe Price - hanteerden tot eind juli een prijs 48,77 dollar per aandeel Uber, maar de eerste drie hebben dat verlaagd naar 41,46, een min van 15 procent. T. Rowe Price gaat iets minder ver, de huidige waardering van 42,70 dollar komt neer op 12 procent minder, schrijft The Wall Street Journal.

De afwaardering is op te maken uit documenten die de investeringsmaatschappijen ieder kwartaal openbaar moeten maken, aldus de Amerikaanse krant. De investeerders waardeerden hun belang sinds eind 2015 op de 48,77 dollar per aandeel, waarmee het bedrijf omgerekend 68 miljard dollar waard was.

Aanklacht tegen Kalanick

De afwaardering valt samen met de beslissing van een andere investeerder om de opgestapte Travis Kalanick aan te klagen. Benchmark Capital beticht hem van fraude, contractbreuk en het schenden van het vertrouwen.

Hun belangrijkste klacht: Kalanick probeert door getrouwen in de Raad van Bestuur te krijgen toch de macht bij het geplaagde bedrijf in handen te houden met als uiteindelijke doel weer terug te komen als ceo.

Reeks schandalen

In juni stapte Kalanick na zware druk vanuit de investeerders op na een reeks van schandalen. Het bedrijf kwam onder vuur te liggen omdat personeel seksueel werd geïntimideerd op de werkvloer, regelgeving werd omzeild en het bedrijf is verwikkeld in een rechtszaak met Alphabetdochter Waymo over vermeende diefstal van bedrijfsgeheimen over zelfrijdende auto's.

Voordat Kalanick opstapte, vertrok al een reeks van topmanagers bij het bedrijf.

'Benchmark wil verkopen'

Benmarck heeft een belang van 13 procent in Uber. Volgens bronnen van The Wall Street Journal probeert het bedrijf een deel van dat belang aan investeerder SoftBank Group te verkopen.

Samen met de vier andere bedrijven hoort Benchmark bij een groepje van in totaal zeven investeerders die als eerste geld pompten in het bedrijf in 2014. Benchmark investeerde toen 27 miljoen, bij een prijs van 15.51 dollar per aandeel.

'Uber is veel minder waard dan 70 miljard'

Een in tech gespecialiseerde belegger, Roger McNamee, zegt tegen zakenzender CNBC dat de huidige investeerders nooit het bedrag zullen krijgen waarop Uber nu gewaardeerd wordt. "Er zal wellicht een bod komen dat 70 miljard dollar waard blijkt. Maar ik wil er alles onder verwedden dat als het stof neerdaalt, het veel minder waard zal zijn", aldus McNamee.

Uber leed vorig jaar een verlies van 2,8 miljard dollar, op een omzet van 20 miljard. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het verlies uit op 708 miljoen dollar.