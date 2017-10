'We doen hysterisch over kunstmatige intelligentie'

De ex-directeur van het MIT-lab voor computerwetenschappen maakt gehakt van toekomstvoorspellingen over kunstmatige intelligentie.

De mensen die zich het luidste roeren in het debat over de impact van kunstmatige intelligentie en robots, schetsen toekomstscenario’s die nooit zullen uitkomen, zo schrijft Rodney Brooks in een essay.

De gevolgen van deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid worden volgens Brooks bijvoorbeeld schromelijk overschat. Ter illustratie verwijst hij naar een artikel op MarketWatch waarin wordt beweerd dat robots in 10 tot 20 jaar de helft van de huidige banen zullen hebben overgenomen.

Volgens het betreffende artikel zal het aantal onderhoudsbanen in de VS binnen 20 jaar dalen van een miljoen nu naar 50.000 dan. “Hoeveel robots zijn er nu actief in die banen?”, vraagt Brooks. “Nul.”

Ontzettend beperkt

Brooks betoogt dat de AI-voorspellers denken dat de door hen voorspelde veranderingen op veel kortere termijn zullen plaatsvinden dan ze in werkelijkheid zullen plaatsvinden. Een veelgemaakte fout bij nieuwe technologieën waarvoor Roy Amara ooit een wet opstelde: “We zijn geneigd het effect van technologie op de korte termijn te overschatten en op lange termijn te onderschatten.”

Op dit moment is het vermogen van robots en AI nog ontzettend beperkt, meent Brooks. “Hedendaagse robots en AI zijn ontzettend beperkt in wat ze kunnen doen.” Als er in de toekomst ooit nog autonome robots komen die op een wijze functioneren die niet meer te onderscheiden is van hoe mensen functioneren, dan gaat dat volgens Brooks veel langer duren dan je misschien zou denken als je naar Elon Musk luistert.

De ontwikkeling van dergelijke artificial general intelligence verloopt volgens Brooks namelijk allesbehalve gesmeerd. “We lijken nog steeds vast te zitten door de problemen waar we het binnen AI al vijftig jaar over hebben. We hebben nog steeds geen echt idee hoe we iets dergelijks moeten bouwen.”

