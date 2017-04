Weinig zorgen bij Nederlandse werknemers over robots

De meerderheid van de Nederlanders denkt niet dat robots en algoritmes hun baan zullen afpakken.

Slechts een kleine minderheid van 14 procent is bang in de komende tien jaar zijn baan kwijt te raken door de robotisering en de opkomst van algoritmes. Dat blijkt althans uit een onderzoek dat Team Vier uitvoerde in opdracht van vacaturesite Indeed. Voor het onderzoek werden 800 mensen ondervraagd.

De meerderheid denkt dat het allemaal wel los zal lopen. 57 Procent van de respondenten maakt zich niet druk over de gevolgen van de toenemende automatisering op de werkgelegenheid. Zij maken zich meer zorgen over zaken als: het gebrek aan doorgroeimogelijkheden (29 procent), niet flexibel kunnen werken (23 procent) en ontslag (21 procent).

In de ogen van de ondervraagden zijn zaken als werkloosheid in het algemeen (48 procent) en de werkloosheid onder vijftig-plussers in het bijzonder (37 procent) veel belangrijker vraagstukken dan de gevolgen van de automatisering voor de arbeidsmarkt.

Vrouwen

Mannen maken zich volgens het onderzoek meer zorgen over automatisering dan vrouwen. Vorig jaar voorspelde het World Economic Forum in het rapport ‘The Future of Jobs’ (pdf) dat technologische ontwikkelingen vooral negatieve gevolgen zullen hebben voor vrouwen.

Omdat relatief weinig vrouwen een technische opleiding hebben gedaan en vrouwen juist zijn oververtegenwoordigd in banen waar de klappen gaan vallen (administratief werk, sales), zou er wel eens een eind kunnen komen aan de opmars van vrouwen op de werkvloer.