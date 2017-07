Zuckerberg: basisinkomen is zowel links als rechts

Volgens Mark Zuckerberg is de invoering van een basisinkomen geen ideaal dat alleen omarmd zou moeten worden door linkse hippies.

Tijdens een bezoek aan de Amerikaanse staat Alaska deze week brak de Facebook-oprichter opnieuw een lans voor het basisinkomen. Alaska betaalt zijn inwoners elk jaar een percentage van de olie-inkomsten – vorig jaar ruim duizend dollar per inwoner – en volgens Zuckerberg zouden andere Amerikaanse staten daar een voorbeeld aan moeten nemen.

Het ‘basisinkomen’ in Alaska is vanzelfsprekend onvoldoende om van rond te komen. Volgens Zuckerberg een bewijs dat het idee van een basisinkomen niet per se links is. “Het gaat uit van het conservatieve idee van een kleine overheid, in plaats van de progressieve principes van een groot vangnet”, zei hij. “Dit laat zien dat het basisinkomen zowel een idee voor links als voor rechts is.”

Betekenisvol

In mei van dit jaar sprak Zuckerberg tijdens een toespraak op Harvard voor het eerst zijn steun uit voor het basisinkomen. “We zouden een maatschappij moeten hebben die vooruitgang niet louter afmeet aan economische indicatoren zoals het BNP, maar ook hoeveel mensen iets doen wat ze betekenisvol vinden”, zei Zuckerberg bij die gelegenheid. “We moeten kijken naar ideeën als een basisinkomen om ervoor te zorgen dat iedereen iets heeft om op terug te vallen als ze nieuwe dingen uitproberen.”

Elon Musk is ook voorstander

In de techsector is het afgelopen jaar de belangstelling voor het basisinkomen flink toegenomen. “Er is een best reële kans dat we eindigen met een universeel basisinkomen”, zei Tesla-CEO Elon Musk bijvoorbeeld eind vorig jaar in een gesprek met CNBC. Menigeen in de techsector vreest dat de robotisering en verdergaande automatisering ertoe zullen leiden dat veel werkgelegenheid in de toekomst zal verdwijnen.