Conrad komt met een Makervillage op Bright Day

Conrad is weer van de partij op Bright Day. De webshop zet een complete 'makervillage' neer, met workshops, drones en smarthome-demo's.

Net als voorgaande jaren is elektronica- en techniek-webshop Conrad weer met een stand op Bright Day aanwezig. Bright Day 2017 is groter dan ooit, en wordt op zaterdag 18 en zondag 19 november gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht.

Conrad heeft op Bright Day vier makerspaces met onder meer hands-on workshops over drones, solderen, de basis van het programmeren en een smarthome. Hier komen jonge en oudere makers gegarandeerd aan hun trekken. Ook zijn er twee 'experience spaces', waar je met drones kunt vliegen en waar je allerlei smarthome-gadgets kunt uitproberen.

Makerspaces

In de eerste makerspace leer je hoe je je eigen drone kunt bouwen. Als je deze in elkaar hebt gezet, kun je hem meteen testen in de drone-flyzone van Conrad. De drones zullen in het midden van de 'village' te koop zijn. Mocht je bij de montage wat hulp nodig hebben, dan staan de experts van Conrad voor je klaar.

In de tweede makerspace leer je alles over één van de basisvaardigheden van iedere maker: het solderen. Je leert alle basishandelingen om zelf veilig en kundig met een soldeerbout om te kunnen gaan.

De derde makerspace draait om een belangrijke vaardigheid voor de toekomst: het programmeren. Je kunt hier aan de slag gaan met Expeditie Micro:bit, een programmeerbaar minicomputer die sinds eind september ook op duizenden scholen wordt gebruikt om kinderen te leren programmeren.

In de vierde makerspace ontdek je het nieuwste van het nieuwste op het gebied van smarthome-technologie. Waar moet je op letten als je je huis slimmer wilt maken? En wat is er allemaal mogelijk? Conrad richt op Bright Day een compleet ingerichte smarthome-woonkamer in, waarin je kunt zien en ervaren hoe je alledaagse situaties in huis automatisch kunt laten verlopen. De toekomst ligt hier binnen handbereik.

Winkel in de village

In het midden van de makervillage is er een winkel met een informatiebalie. Daar kun je diverse producten die in de workshops en in de village te zien zijn meteen aanschaffen. Ook voor meer informatie of het online bestellen van producten kun je hier terecht.

De makervillage is geschikt voor jong en oud. Wel vragen we ouders om jonge kinderen te begeleiden bij de workshops. Zo wordt het voor iedereen een leuke en leerzame dag.

18 en 19 november, Jaarbeurs Utrecht

In een serie updates vertellen we de komende tijd meer over Bright Day 2017. Wie al een kaartje heeft besteld, krijgt de updates ook in zijn mailbox.

Houd Bright.nl in de gaten voor meer updates. Praktische informatie vind je op de Bright Day-site.

