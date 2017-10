Livestream je 'Bothie' met Nokia tijdens Bright Day

Nokia is weer terug van weggeweest. Op Bright Day probeer je de nieuwste Nokia 8, met Bothie-functie.

Nokia was een tijd lang synoniem aan het woord mobieltje, en na een afwezigheid is het Finse merk nu weer helemaal terug. Dit keer met Android-telefoons, met voorop de high-end Nokia 8. Een serieus alternatief voor andere Android-toppers zoals de LG G6, Huawei P10 en Samsung Galaxy S8.

Naast vanzelfsprekende high-end elementen als een 5,3 inch 2K-scherm met dunne randen, een snelle Qualcomm Snapdragon 835-chip en een fraaie aluminium behuizing, heeft de Nokia 8 een aantal bijzondere functies. Zo kan je met de Nokia 8 een ‘Bothie’ maken; een selfie maar dan samen. Daarvoor gebruikt het toestel de 13 megapixel camera aan de voorkant en de dubbele 13 megapixel camera aan de achterkant tegelijkertijd, de Dual Sight-modus. Alle drie de camera’s hebben overigens Zeiss-lenzen.

Bothie

Met een Bothie laat je zo niet alleen jezelf zien, maar tegelijk ook waar of met wie je bent. Dat werkt zowel in foto’s als in video’s. Uniek aan de functie is dat het zelfs live werkt via Facebook of YouTube: tijdens Bright Day (op 18 en 19 november in Utrecht) kun je op de stand van Nokia Bothie-livestreams met de Nokia 8 maken, en deze unieke functie zelf uitproberen.

Ook prettig: de Nokia 8 draait een bijna-stock-versie van Android. Eigenlijk is alleen de camera-app aangepast, zodat je Bothies kan maken. Daarnaast zorgt Nokia ervoor dat het toestel elke maand de nieuwste veiligheidsupdates krijgt. Zo weet je dat je beschermd bent tegen de meest recent ontdekte malware en lekken. Veel andere Android-fabrikanten laten bij dat snel uitrollen van beveiligingsupdates nog weleens een steek vallen.

Benieuwd geworden naar de snelle Nokia 8? Kom dan tijdens Bright Day even langs op de stand van Nokia, en probeer de Dual Sight-modus uit, en maak een Bothie met ons!

18 en 19 november, Jaarbeurs Utrecht

In een serie updates vertellen we de komende tijd meer over Bright Day 2017. Wie al een kaartje heeft besteld, krijgt de updates ook in zijn mailbox.

Houd Bright.nl in de gaten voor meer updates. Praktische informatie vind je op de Bright Day-site.

En laat ons op Facebook weten dat je komt, vinden we leuk.