Youtube-sterren Casey Neistat en Simone Giertz op Bright Day 2017

’s Werelds beste vlogger Casey Neistat en Brights favoriete YouTube-nerdette Simone Giertz zijn de hoofdsprekers op Bright Day dit jaar.

Neistat en Giertz treden daarmee in de voetsporen van André Kuipers en YouTube-ster Colin Furze die vorig jaar Bright Day bezochten. De zevende editie van hét techfest van Nederland vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 november in de Jaarbeurs te Utrecht.



Casey Neistat (36), die zijn opwachting maakt op de zondag op Bright Day, is van huis uit een filmer. Hij maakte speelfilms en een serie voor HBO. Op YouTube bereikt hij met ruim 7 miljoen subscribers een internationaal publiek met een vlog over zijn leven in New York en daarbuiten en over zijn startup Beme die is overgenomen door CNN. Het is de filmische kwaliteit van zijn vlog die hem op YouTube onderscheidt. Op Bright Day vertelt hij zijn verhaal, zowel 's ochtends als 's middags. Lees ook ons artikel: Casey Neistat: van vlogger tot nieuws-anchor.

Rare robots

De Zweedse Simone Giertz (26) brak in 2013 door met een zelfgemaakte tandenborstel-helm die amper deed waarvoor hij was gemaakt. De video ging viraal en lanceerde haar YouTube-carrière als 'Queen of Shitty Robots'. Ze is inmiddels ook werkzaam voor techtitels als Wired en Tested. We zijn bij Bright een groot fan van haar, haar rare robots en haar droge humor. Ze neemt er een paar mee naar Bright Day. Giertz voert op de zaterdag de sprekerslijst aan.

Met de twee YouTube-sterren is het sprekersprogramma van Bright Day compleet. Christiaan Triebert vertelt over zijn werk bij burgerjournalistiekplatform Bellingcat. Hij won onlangs de European Press Prize voor zijn reconstructie van de coup in Turkije. Anna Gimbrere en Jorn Rohde, bekend van wetenschapsprogramma Galileo, presenteren de aanstekelijke en leerzame 'Try This At Home Science Quiz'. De finale op Bright Day is als altijd voor David Lemereis met de enige echte Uitpakparty-gadgetshow. Giertz en Neistat spreken één dag op Bright Day, respectievelijk zaterdag en zondag, tijdens beide dagdelen. De andere acts staan op beide dagen op het programma.

Esports, drones en VR

Op techfest Bright Day beleeft de bezoeker state-of-the-art technologie. Zo kan hij dit jaar spelen tegen de Nederlandse esports-top, de nieuwste gadgets testen, zich oriënteren op een smarthome, racen met een drone, een 3D-selfie schieten en zich verbazen over virtual en mixed reality. Ook aan de jongere bezoeker is gedacht: Bright Kids kunnen hun eigen lichtzwaard bouwen. Ook nieuw dit jaar is de Bright College Day speciaal voor scholieren en studenten op maandag 20 november. De hoofdspreker voor de maandag wordt later bekend gemaakt.

