Bright 25 van 2016 (15-11): AirPods en Google-hardware

Deel 3 van onze jaarlijst bevat veel hardware, met onder meer OLED-tv's en de Google Pixel-smartphone.

15 Samsung Gear 360

Dit jaar verschenen er meerdere betaalbare 360-graden-camera’s op de markt. De beste was de Samsung Gear 360, met een strak design, makkelijke bediening en redelijke prijs (momenteel 329 euro). De Gear 360 werkt wel alleen met Samsung-toestellen en het duurt nog wat lang om beeldmateriaal over te zetten. De beeldkwaliteit is ook voor verbetering vatbaar. Maar met de Gear 360 is een goede eerste stap gezet om 360-video-productie toegankelijk te maken voor de gewone consument.

14 Apple Airpods

Draadloze oordopjes, ze stonden al jaren op onze verlanglijst en zijn nu eindelijk gearriveerd. Er bestaan al Bluetooth-earbuds voor bij het sporten. Die zijn dan meestal onderling nog verbonden met een koord. Dat is tijdens sporten handig, maar voor dagelijks gebruik is echt draadloos een ware bevrijding. Onze favoriete dopjes zijn de Airpods, al heeft Apple na uitstel van de release maar net de deadline van 2016 gehaald. Hoofdredacteur Erwin kreeg afgelopen najaar al een set mee uit de VS en was maandenlang een van de weinigen in Europa met die koddige witte stokjes in zijn oren. Hij draagt ze vrijwel de hele dag. Dat kan omdat de case waarin je de Airpods bewaart voor extra batterijduur zorgt. Ze zijn trouwens na maanden gebruik niet een keer uit zijn oren gevallen en hij is ze ook niet een keer kwijtgeraakt.

13 Netatmo

De strijd tussen de smarthome-platforms is in volle gang. Zo is er Nest van Google, Apple Homekit , Samsungs Smartthings en Echo van Amazon. Fabrikant Netatmo won het wat ons betreft op punten met zijn slimme thermostaat, beveiligingscamera's en slimme radiatoren met Apple Homekit-ondersteuning. De Netatmo-producten zijn gebruiksvriendelijk, redelijk geprijsd en hebben slimme opties. Zo is het met de Netatmo-buitencamera ook mogelijk om videobeelden naar je eigen dropbox of server te sturen. Dat terwijl Google-bedrijf Nest voor terugkijken van videobeelden van zijn beveiligingscamera liefst 100 euro per jaar voor cloudopslag rekent.

12 OLED TV

Na een aantal rustige jaren waarin je prima met je full hd-tv uit de voeten kon, is het vuurwerk van de tv-makers weer begonnen. 4K, HDR en OLED zijn de technieken waar we de komende tijd weer nieuwe tv's voor in huis moeten gaan halen. 4K voor de resolutie, HDR voor het contrast en OLED voor de superieure kleuren. Wie eenmaal een OLED-tv heeft gezien wil zijn oude lcd eigenlijk niet meer, die oogt dan flets. LG is OLED-koploper, Philips werkt ook aan OLED en onlangs bleek dat ook Sony in 2017 met OLED-tv's komt.

11 Google-hardware

Apple was jarenlang het enige bedrijf dat zelf zowel zijn eigen software als hardware ontwikkelde. Niet langer, concurrenten Google en Microsoft timmeren beide succesvol aan de weg op hardwarevlak. Google deed dat met de Pixel, zijn eerste écht eigen smartphone. Een fraai model dat zich prima kan meten met het topsegment van Apple en Samsung. Microsoft gooide ondertussen hoge ogen met zijn Surface Studio, een all-in-one desktop-pc met gigantisch kantelbaar touchscreen. Vooral gericht op tekenaars maar een gerol van spierballen waar Apple terecht van zou moeten opkijken.

