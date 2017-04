Dit zijn de design-highlights van de Meubelbeurs in Milaan

Onder de hoogtepunten van hét design-event van het jaar zijn weer veel Nederlandse ontwerpen te vinden.

Deze week neemt de jaarlijkse meubelbeurs Salone del Mobile de stad Milaan over. Ook Nederlandse ontwerpers presenteren er hun nieuwste werk. We selecteerden de meest opvallende projecten in deze gids door Milaan.



In het kielzog van de Salone del Mobile, waar in grote beurshallen producenten hun waar aan distributeurs en inkopers slijten, is in de stad Milaan zelf een nevenprogramma ontstaan wat meer de moeite waard is. Naast paleizen en kloosters worden ook bloemisten, garagebedrijven en bowlingbanen deze week expositieruimtes. Een strak designproduct tussen de gouden kroonluchters of pin-up kalenders levert een verrassend beeld op.

Loop vanaf de drukke straat door de gigantische poort en verbaas je over de rust in deze binnentuin. In het omliggende palazzo zijn de gouden kamers met krakende houten vloeren gevuld met werk van 125 Nederlandse designers. Hier zie je ook de meer gevestigde merken, zoals Ahrend met de Result-stoel, oorspronkelijk ontworpen door Friso Kramer en Wim Rietveld, opnieuw gelanceerd samen met HAY. Het wordt hét ontmoetingspunt van Milaan, zeggen ze zelf.

Locatie: Palazzo Francesco Turati, Via Meravigli 7

Nieuwe Nederlandse ontwerpers: Spazio Rosanna Orlandi

De grand dame der Italiaanse galeries is een frêle dame met witte knot en gigantische bril. Met een groot zwak voor jonge Nederlandse ontwerpers. Zij vult haar galerie met koffiebar in de binnentuin tot de nok toe met wat haar tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven charmeerde. Verwacht nieuws van Floris Wubben, Thomas Eurlings, Nacho Carbonell, Piet Hein Eek en Richard Hutten.

Locatie: Via Matteo Bandello 14-16

Dat belooft wat. De wereldberoemde Deense modeontwerper Henrik Vibskov tekent dit jaar voor de expositie Mindcraft, de jaarlijkse topselectie van 18 Deense designers. Thema is dit jaar tijd. Het beeld van twee jaar geleden zit nog op het netvlies: een kloostertuin met spiegelvloer waarin je alle in kooien opgehangen producten van werkelijk alle kanten kon bekijken. Als je de verleiding van de installatie zelf kon weerstaan.

Locatie: Klooster van San Simpliciano, Piazza Paolo VI 6

Kledingmerk COS heeft een reputatie hoog te houden wat betreft exposities op de beurs in Milaan. Hele serene werelden worden gecreëerd, waarbij je je later afvraagt of je überhaupt kleding hebt gezien. Dit jaar is de eer aan de Londense Studio Swine, dat in een oude bioscoop een Blossoming-sculpture belooft te maken.

Locatie: Cinema Arti, Via Pietro Mascagni 8

Design Academy Eindhoven studenten en alumni wijken af van de rijen met exposities en presentaties door iets nieuws te gaan doen. In een Live TV studio mag je als bezoeker backstage en door de set van digitale, analoge en virtuele realiteiten dwalen. De studenten brengen ook live (sport?)reportages vanaf de straten van Milaan.

Locatie: Palazzo Clerici, Via Clerici 5

Een nieuwe locatie in het geweld dat alle hoeken en gaten van de stad vult. Ook voor ervaren Milaan-gangers worden deze gewelven onder het station, die voor het eerst in 30 jaar weer opengaan, een verrassing. Veelbelovend, want de winnaar van de beste expo-award Lensvelt heeft er samen met Maarten Baas een aandeel, en niet onbelangrijk; een feestje.

Locatie: Magazzini Raccordati van het Centraal Station

De Zweedse meubelgigant IKEA vult een enorm warenhuis in dit voormalige industriegebied, waar de jonge garde studenten en net afgestudeerden zich verzamelt. Van 10 tot 8 uur verzorgt IKEA evenementen. Ook zijn er Rooms for Life, met sets van ingerichte woonkamers die interactief zijn. Wat dat precies betekent gaan we bekijken.

Locatie: Via Ventura 14, Lambrate

Yuri Suzuki hangt de binnenhof van een van de oudste scholen van Milaan vol met 30 slingerende pendules. Aan ieder slinger hangt een speaker met een kalmerende bass line. Tegelijkertijd moduleert een algoritme met kunstmatige intelligentie geluiden die uit de ruimte komen tot een 'steeds evoluerende, meditatieve, rustgevende atmosfeer'. Kan indrukwekkend zijn en op zijn minst een welkome pauze.

Locatie: Corso Venezia 11

Een favoriet van Bright. Onder de noemer Dutch Invertuals verzamelt Wendy Plomp werk op het snijvlak van design en technologie. Dit jaar is het thema Harvest; hoe veranderen alternatieve energiebronnen onze levensstijl? We zijn eigenlijk altijd onder de indruk en varen blind richting de wijk Isola met deze expositie als slagroom op de taart.

Via Patrengo 12, Isola

Meer over Dutch Design in Bright Ideas:

Waarom wint Dutch Design?

Dutch Design Week: social design en lowtech