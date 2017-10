'Besteed meer aandacht aan programmeren op school'

Ongeveer de helft van de Nederlandse basisscholen besteedt nu nauwelijks aandacht aan digitale vaardigheiden.

In de tijd dat schrijver dezes naar de basisschool ging, verscheen de eerste computer in groep 7 of 8 in het klaslokaal. De leerling die ’s ochtends als eerste zijn sommetjes af had (negen van de tien keer ondergetekende), mocht erachter kruipen om Winter Games of Boulder Dash te spelen.

Een kniesoor zou zich wellicht af kunnen vragen of deze vorm van motivatie én dit type computeronderwijs nou wel zo didactisch verantwoord was, maar met terugwerkende kracht kunnen we natuurlijk met evenveel gemak stellen dat op deze manier wél de basis werd gelegd voor een carrière in de techjournalistiek.

Digitale geletterdheid

Zo’n dertig jaar later lijkt het op veel basisscholen nog niet veel beter gesteld met het ontwikkelen van digitale vaardigheden, zoals programmeren. Uit een inventarisatie onder partners van CodePact en Mediawijzer.net blijkt dat de helft van de basisscholen op dit moment nauwelijks aandacht heeft voor digitale vaardigheden. Als het aan Rutte-III ligt, komt daar verandering in. In het regeerakkoord schrijft het aankomende kabinet dat scholen vanaf 2019 ‘meer aandacht aan digitale geletterdheid’ moeten besteden.

“Scholen zullen dan waarschijnlijk nog circa vijf jaar na invoering de tijd krijgen om digitale geletterdheid in alle leerjaren door te voeren”, aldus Margreet de Vries, programmamanager bij CodePact. “Dit zou betekenen dat de komende jaren bijna een miljoen basisschoolleerlingen buiten de boot vallen als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden.”

Onvoldoende vaardigheden

CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet roepen het basisonderwijs daarom op om digitale vaardigheden nu al in het lesprogramma op te nemen. De organisaties willen de scholen helpen om praktische problemen – zoals onvoldoende vaardigheden bij docenten en het ontbreken van een internetverbinding en computers op scholen – uit de weg te ruimen. Via een website kunnen scholen en docenten de hulp inroepen van bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties (zoals bibliotheken), gemeenten en andere scholen.

Bekijk ook onze reportage over het lespakket Bomberbot, waarmee leerlingen op basisscholen leren programmeren:



Volg onze rubriek Bright Kids