Cartoon Network laat kids creaties inzenden

Cartoon Network zoekt creatieve krabbelaars in de wedstrijd Imagination Studios Awards.

Teken jij elk papiertje of schoolbord vol of krabbel je graag op je tablet? Dan is Cartoon Network vanaf vandaag op zoek naar kinderen tot en met 15 jaar die zich graag uitleven op het gebied van tekenen, storyboarding, script schrijven en animeren.

Met de derde editie van Imagination Studios wil de tv-zender kinderen stimuleren om creatief bezig te zijn. Dat mogen ze doen in drie verschillende categorieën: tekenen, script schrijven/storyboard tekenen en animatie. Voorbereiden en ideeën opdoen kan via de speciaal daarvoor ingerichte website door middel van voorbeelden en video’s over de productie van bestaande tekenfilms, het bedenken van eigen verhaallijnen en het spelen van wel meer dan twintig activiteiten. Hier vinden ze tevens tips en trucs van de experts achter de populaire animatieseries van de zender. Zo leren kids hoe verschillende animatiefiguren als Blossom, Clarence en Steven Universe worden getekend, en het verschil tussen 2D- en 3D-animatie.

Inzenden kan sinds 8 mei via Cartoonnetwork.nl. Kinderen kunnen zo vaak als ze willen deelnemen aan iedere categorie van de wedstrijd. De wedstrijd duurt tot 2 juli 2017. Daarna wordt de meest creatieve inzending per categorie beloond met een vertoning op Cartoon Network, en er zijn ook nog andere prijzen te winnen.

Om kinderen extra tips en trucs te geven organiseert Cartoon Network in samenwerking met Wacom workshops in drie Nederlandse bibliotheken. Op 17 mei in Eindhoven, op 14 juni in Amersfoort en op 21 juni in Utrecht.