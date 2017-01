Lego Boost leert kinderen programmeren met blokjes

Gekleurde stenen komen tot leven dankzij de nieuwe Boost-lijn van Lego en een bijhorende app.

Met Lego Boost kun je van alles maken. De set bestaat uit onder meer een aantal sensoren en motoren. Samen met blokken en een app voor iOS en Android worden kinderen van zeven jaar en ouder spelenderwijs uitgedaagd om hun creaties te laten bewegen.

Het eerste product van Lego Boost is een 'creatieve gereedschapskist'. Er zitten drie Boostblokken in en nog 840 andere Legostenen. Het belangrijkste is de Move Hub, die een bewegingssensor, twee input- en output-aansluitingen, een powerknop en een lichtje heeft dat van kleur kan veranderen. Het blok wordt door zes AAA-batterijen aangedreven en kinderen kunnen hem in bouwsels gebruiken. Daarnaast is er een kleuren- en afstandssensor en een interatieve motor. Daarvan is onder meer de snelheid aan te passen. Bij de set worden instructies meegeleverd om onder meer een robot of een gitaar te maken.

Programmeren met een app

Om de bouwsels zo in elkaar te zetten dat ze interactief worden en reageren op input, is er de Boost-app. Al het programmeerwerk wordt daarmee geregeld. Dat gebeurt allemaal heel laagdrempelig en op een basale manier door modules over het scherm te slepen en daar combinaties mee te maken. Op die manier kan een zelfgemaakt robotje of voertuig bewegen.

De starterset van Lego Boost gaat 160 dollar kosten als hij later dit jaar op de markt komt. Een Nederlandse prijs en release is op dit moment nog niet bekend.