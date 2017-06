Nieuwe 3D-printpen werkt twee keer sneller

Deze pen print sneller dan andere 3D-pennen dankzij een dubbele printkop.

De Scribbler Duo is de eerste 3D-pen met een dubbele printkop. Handig, want deze extra printkop zorgt ervoor dat je twee keer sneller kan printen dan voorheen. De pen werkt met filament dat ook wordt gebruikt in 3D-printers, waardoor je geen speciaal materiaal nodig hebt. Daarnaast biedt de pen zes verschillende snelheden, wat voor betere resultaten moet zorgen.

Op het LCD-schermpje is niet alleen de snelheid maar ook de temperatuur af te lezen. De Duo kost 60 dollar op Kickstarter en het project nadert met nog 38 dagen te gaan al zijn doelbedrag.



