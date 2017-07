Puzzelend programmeren leren vanaf 3 jaar

De nieuwe pakketten voor de programmeerrobot Cubetto voor kinderen zijn een groot succes op Kickstarter.

De Cubetto-robot van de fabrikant Primo Toys is gericht op jonge kinderen, zelfs vanaf 3 jaar oud. Ze kunnen spelenderwijs kennis maken met programmeren. Met tastbare puzzelstukjes maken ze een reeks opdrachten waardoor de robot gaat bewegen. Sinds de nieuwe pakketten voor Cubetto in juni op Kickstarter verschenen, is er al 743.000 dollar binnengekomen.



De nieuwe pakketten kosten 50 dollar per stuk en hebben de thema's moeras en poolexpeditie. Het zijn de eerste twee aanvullingen in een grotere reeks. Het robotje zelf kost 195 dollar. Je speelt met de robot, een kaart en een commandobord. Met behulp van de pijltjes en symbolen stuur je de robot over het bord. Er is een hoofdsequentie, een subroutine en een Go-knop.

Montessori

Ook zijn de principes van Montessori-onderwijs toegepast. Zo is het speelgoed niet dwingend, maar geeft het de mogelijkheid om uit te proberen. Het kind kan grotendeels zelf leren zonder instructie. Nadat is verteld dat de blokjes acties betekenen, kunnen de meeste kinderen los zonder sturing. In tegenstelling tot programmeren op een scherm is debuggen aanzienlijk leuker met Cubetto. Zodra je op de Go-knop drukt, gaat de Cubetto immers bewegen. Doet hij niet wat je wil, pak je hem op, verander je een paar blokjes en probeer je het weer.



