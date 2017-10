Video: spelend leren programmeren met Micro:bit

Met het mini-computertje Micro:bit leren kinderen op 474 Nederlandse scholen programmeren. Miriam nam een kijkje bij een van die scholen.

Onlangs ging Expeditie Micro:bit van start. Met dit lespakket leren kinderen spelenderwijs programmeren met de Micro:bit, een computertje dat werkt op batterijen, met programmeerbare knopjes en lampjes. De Britse omroep BBC lanceerde de Micro:bit vorig jaar, het Nederlandse project werd opgezet door de stichting FutureNL.



Miriam bezocht voor Bright een school die Micro:bit gebruikt in de lessen. "Kinderen gaan elkaar helpen en stellen kritische vragen. Ze gaan echt onderzoekend denken", vertelt onderwijzeres Caroline Boom. Bekijk de video:

Micro:bit bij Conrad op Bright Day

Kinderen en ouders kunnen zelf aan de slag met de Micro-bit in de Maker Village van Conrad tijdens ons techfest Bright Day in Utrecht op 18 en 19 november. Micro:bit is een van de vier Conrad-makerspaces met workshops. Kijk voor het hele programma op de Bright Day-site.



In samenwerking met Conrad.