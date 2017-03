Bright Night #27: Reserveer nu

Gezien de belangstelling voor de Bright Night over security en privacy kun je je aanmelden en je stoel reserveren. Wees snel want vol is vol.

Techkwesties als security en privacy mogen tijdens de verkiezingscampagne dan weinig aandacht hebben gekregen, de belangstelling voor onze Bright Night over het thema laat zien hoe zeer het leeft. We hebben echter maar 100 stoelen te vergeven. Dus om teleurstellingen te voorkomen kun je je nu echt aanmelden en je plek reserveren via dit formulier. NB: De entree is gratis maar vol is vol.

Tijdens de eerste Bright Night van dit jaar op woensdag 22 maart in De Balie te Amsterdam presenteren we een sneak peek van Zero Days. De documentaire van Alex Gibney (metascore: 77) vertelt het verhaal van Stuxnet, de computerworm die in 2010 opdook en zijn pijlen had gericht op Iraanse nucleaire installaties. Het complexe virus bleek ontwikkeld door de VS en Israël en wordt beschouwd als de eerste atoombom van elektronische oorlogsvoering. De docu gaat op 30 maart in première in Nederland maar bij Bright zie je ‘m eerder.

Daaraan voorafgaand geven drie sprekers een prikkelende presentatie. Onze RTL Nieuws-collega Daniël Verlaan blikt terug op de verkiezingen en hoe zijn onthulling het stemmen met potlood veiliger heeft gemaakt. Ton Siedsma van Bits of Freedom belicht de consequenties van de ‘hackwet’ die momenteel in de Eerste Kamer wordt behandeld. En ethische hacker en ontdekker van diverse zero-days kwetsbaarheden Junior Meijering van Zerocopter zoomt in op de gevaren van city-wide wifi.



Meer informatie vind je op night.bright.nl.