Terugblik op Bright Night 29: tech in het onderwijs

Bekijk een impressie van onze 29e Bright Night, over augmented reality, eyetracking en andere technologie in het onderwijs.

Ruim 200 mensen kwamen vorige week naar onze Bright Night over de toekomst van het onderwijs, in samenwerking met de Open Universiteit. Openingsspreker was Dieter Möckelmann van kennisplatform Like To Share met een inleiding over de impact van technologie op het onderwijs.



De Open Universiteit presenteerde als sprekers Halszka Jarodzka en Marcus Specht. Jarodzka is gespecialiseerd in eye-tracking om leren te verbeteren. Specht vertelde over het gebruik van augmented reality in onderwijs. Bezoekers konden zelf de Microsoft HoloLens ervaren en David Lemereis verzorgde een Uitpakparty-gadgetshow. Bekijk de terugblik



Möckelmann is overigens ook de organisator van de Like to Share ON TOUR, vijf regio-bijeenkomsten over de impact van technologie op onderwijs. Onderwerpen als 'leren met tablets' en 'code en computational thinking' komen op deze avonden aan bod. Hij organiseert ook de Like To Share Awards voor educatieve startups.



