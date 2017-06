Terugblik op Bright Night: de geur van data

Een recap van onze 28e Bright Night. Bij de TU Delft ging het over data ruiken, wifi zien en 3D-scannen van voeten.

Op 8 juni hielden we tijdens het International Festival of Technology bij de TU Delft de 28e editie van Bright Night. Het thema was 'tasting technology': we doken de zintuigen in en de digitale tegenhangers daarvan.

De geur van data

Ontwerpster Leanne Wijnsma vertelde over haar project Smell of Data. Dat project komt voort uit haar doel om het internet instinctiever te maken, vertelt ze. “Op de een of andere manier gaan mensen niet aan de slag met online datalekken, ook al zeggen ze dat ze zich er beter tegen willen beschermen”, zegt Wijnsma. Volgens de ontwerpster begint dat met bewustwording, en Wijnsma heeft zich laten inspireren door de alarmerende geur van gas. Van nature geurloos, maar inmiddels is de kunstmatig toegevoegde geur van een openstaand fornuis onmiskenbaar en ga je meteen over tot actie.



“Geur is een ultiem waarschuwingsmechanisme”, zegt Wijnsma. En dus heeft ze een unieke geur ontwikkeld die je moet waarschuwen voor datalekken. “Ik heb bijna een jaar gewerkt aan het aanleggen van een geurbibliotheek, het mixen en destilleren van geuren en de uiteindelijke productie”, vertelt Wijnsma. Het resultaat is een geur die volgens de ontwerpster “scherp, metaalachtig ruikt, met een beetje citrus – dat zet aan tot actie."



De geur wordt verspreid door een slimme dispenser, die de geur loslaat als je bijvoorbeeld een onveilige website bezoekt. Je computer kan in zo’n geval ook best een melding geven in beeld of geluid, maar dat is volgens Wijnsma veel te breed aanwezig en niet instinctief genoeg om te alarmeren. “Al heb ik het apparaat zo ontworpen dat er een pluim rook uitkomt, dat ziet er ook alarmerend uit.”



Hoe oogt wifi?

Ontwerper en programmeur Richard Vijgen sprak over zijn apps The Architecture of Radio en White Spots. Die maken onze onzichtbare technologische wereld op twee verschillende manieren zichtbaar. The Architecture of Radio doet dat door de radiosignalen die ons omringen zichtbaar te maken. “Zulke datavisualisaties maken zorgen dat je grip krijgt op de wereld om ons heen”, zegt Vijgen. “Wat er allemaal voor nodig is om al die apparaten te laten samenwerken.”

Daarbij geeft Vijgen niet per se een waardeoordeel af, maar gebruikt hij zijn apps om de dialoog los te maken. “Er vindt veel abstractie plaats. Geld is geen fysiek geld meer, contact is steeds virtueler, een heleboel dingen die we al lang doen abstraheren nu in hoog tempo. Als je bij die ontwikkeling een vinger aan de pols wil houden, moet je niet alleen maar consumeren, maar ook actief onderdeel zijn van het geheel. Het helpt dan om daar een visuele voorstelling van te maken.”

White Spots laat op zijn beurt juist de plekken zien waar die onzichtbare radiogolven niet komen. Plekken waar je smartphone iets minder slim is, een wereldkaart met hele andere grenzen. “Wat is ondertussen belangrijker? Zijn dat landsgrenzen of de technologische grenzen van mobiele signalen?”, vraagt Vijgen zich af. “In Nederland zijn bijna geen white spots meer te vinden, maar in Afrika en Zuid-Amerika heb je grote plekken zonder enige vorm van internet. Wat betekent dat voor de mensen daar, hoe verandert dat als zij wel internet krijgen en het dorp verderop niet?”

“Door die zwarte doos van onzichtbare technologie zichtbaar te maken, probeer ik een demystificatie te weeg te brengen, en een discussie”, zegt Vijgen. “Vooruitgang wordt altijd gezien als iets positief, zoals meer wegen. Maar dat wil niet zeggen dat je geen vragen moet stellen over of die weg altijd wel goed is. Met technologie is het altijd goed om die discussie te blijven voeren”, zegt Vijgen.

Ontastbare webwinkels

Ondernemer Joost Alferink vertelde over zijn bedrijf 3Daboutme. Op een hele simpele manier lost zijn bedrijf met ingewikkelde technologie het grootste probleem van webwinkelen op: het passen. Dat kan namelijk niet en dus worden onnodig veel schoenen en kledingstukken heen en weer gestuurd tussen winkels en klanten, omdat het toch net niet blijkt te passen.

3Daboutme lost dat op met een app en een platform. Met die app kun je je voeten scannen, door drie foto’s van je blote voeten op een A4-tje te maken. De algoritmes van 3Daboutme weten dan niet alleen je schoenmaat, maar het hele 3D-profiel van je voet. Het bedrijf heeft ook een snelgroeiende database met 3D-scans van schoenen van merken als Converse, Vans, Filling Pieces maar ook Ralph Lauren en Van Bommel.



In webwinkels van onder meer Men at Work, Omoda, Only for Men en Duyf kun je al met de scan van 3Daboutme terecht. Je logt in en een widget in de webwinkel vertelt je per schoen welke maat jou het best past. Handig want je hoeft niet meer te gokken en veel beter voor het milieu, want je schoenen hoeven niet meer op en neer.

Live Uitpakparty

De Bright Night werd afgesloten met een Uitpakparty. David Lemereis was aanwezig met allerhande nieuwe gadgets. Na zijn demonstratie kon het publiek ze zelf proberen.

Like Bright op Facebook om op de hoogte te blijven van onze komende events, waaronder Bright Day 2017.