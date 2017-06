Video: de geur van een datalek

Doe je iets online waarbij je gegevens kunnen lekken, dan waarschuwt deze speciale geur je.

Als er een gaslek is, ruik je dat direct. Maar als er een datalek is, heb je het bijna nooit door. Ontwerper Leanne Wijnsma heeft een apparaatje ontwikkeld dat een geur afgeeft als er een datalek plaatsvindt. Voor haar project Smell of Data is Wijnsma op zoek gegaan naar de geur van data. Door de telefoon of computer aan het prototype te verbinden, weet het wanneer je data lekt of op het punt staat om te lekken. "Wanneer je bijvoorbeeld in de trein zit en met de openbare wifi wil verbinden, geeft hij een pufje", zegt Wijnsma.

Ze wil met Smell of Data mensen alert maken op hun onveilige internetgedrag. Voorlopig staat er nog geen productie van het apparaat op de planning. "Maar als een bedrijf zich meldt, wil ik het graag uitwerken tot een echt product." Doel is om het dan kleiner te maken, zodat het makkelijk mee te nemen is.

Wijnsma sprak onlangs op onze Bright Night: Tasting Technology op het International Festival of Technology in Delft. Bekijk ook ons interview met Joost Alferink die met zijn startup 3DAboutme de data van al 10.000 voeten heeft verzameld, om het bestellen van de juiste maat schoenen te verbeteren.



Like Bright op Facebook om op de hoogte te blijven van onze volgende (gratis) Bright Nights.