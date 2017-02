Bright TV: deze robot spoort prostaatkanker sneller op

In deze uitzending zie je een robot die levens kan redden, speciale schoenen voor VR en Tim Akkerman als Bekende Nerd.

We bezoeken het Arnhemse bedrijf Soteria Medical dat een robot heeft ontwikkeld voor het stellen van kankerdiagnoses. De robot is helemaal gemaakt van plastic en werkt op lucht. Hierdoor is hij te gebruiken in een MRI-scanner. De robot moet het stellen van diagnoses van prostaatkanker makkelijker en preciezer maken.

Nog meer robots, maar dan voor thuis. Erwin toont de robots in zijn smart home, waaronder een rijdende robot met ingebouwde beamer, de Tipron van Cerevo.

In de wekelijkse Uitpakparty test David speciale schoenen voor gebruik in virtual reality, een hele bijzondere ervaring. Zanger en muzikant Tim Akkerman (voorheen Di-Rect) is onze Bekende Nerd van deze week. En fitgirl Hannelore test een tennisracket die allerlei gegevens over je slagen meet en je zo leert waar je nog meer op moet trainen.

Smartwatch is geen must-have

Met het nieuwe Android Wear 2.0 hoopt Google meer mensen te winnen voor zijn smartwatches, maar Erwin heeft er weinig vertrouwen in. Lees ook: De smartwatch is nog steeds geen must-have.

6 vragen over Snapchat

En we geven een stoomcursus Snapchat, voor iedereen die de razendpopulaire app nog niet snapt:

Volg Bright Tv-presentator Merijn Doggen via Snapchat

