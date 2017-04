Bright Update: biergadget en selfie-app met AI

Nooit meer mislukte selfies dankzij kunstmatige intelligentie, bierbrouwen met een app en filmende robotkwallen.

In de Bright Update zie je elke dag technieuws in 1 minuut. Ook op RTL Z en RTL 7. Met in de editie van 10 april 2017:



Nooit meer een mislukte selfie: Adobe gaat je zelfportretten verbeteren met kunstmatige intelligentie.



Bierbrouwen op je aanrecht met een app, het kan met deze Kickstarter-hit.



Wetenschappers maakten kleine, zachte robotkwallen die drie uur lang op een batterij kunnen zwemmen en filmen.



En we hebben een betaalbare fitnesstracker van Striiv getest. Nina vertelt je haar eerste indruk in 60 seconden.

