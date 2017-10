Dutch Design Week: privacy-jas en robotwapens

Onder de highlights van de Dutch Design Week in Eindhoven: een privacy-jas, breingestuurd robotwapens en een camerahandschoen. We spraken de makers.

Voor wie zich wil wapenen tegen de surveillance state heeft Jochem van Schip de Code Coat ontworpen: een jas met privacy-features waardoor je niet te volgen bent door slimme camera's. Ook heeft de jas een zakje die functioneert als een kooi van Faraday, waardoor je telefoontoestel niet is te traceren. We spraken met Van Schip in onderstaande video.

Ook interviewden we kunstenaar Freerk Wieringa over zijn installatie met angstaanjagende robotwapens. De enorme robots hebben machinegeweren, maar door te mediteren is het mogelijk ze tot bedaren te brengen. Tot slot aandacht voor de camerahandschoen van Channin Scholten, die je het filmen van mooie zonsondergangen en spannende concerten uit handen neemt. Bekijk de video:

