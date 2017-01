Kijk Bright TV terug: foto-app Meitu, EMS-training en DJ Jean

In deze uitzending onder meer: foto-app Meitu, trainen in een pak vol elektroden, slimme verlichting en DJ Jean.

Kijk deze uitzending terug via RTL XL. Een nieuwe Bright TV zie je elke maandag om 18:00 en 23:30 op RTL Z.

We volgen in Bright TV de komende tijd de Eindhovense startup Amber Mobility, dat werkt aan een eigen elektrische deelauto, de Amber One. De jonge ondernemers gingen op een handelsmissie naar onder meer Silicon Valley. In de rubriek Fitgirl doet Hannelore een EMS-training: Electric Muscle Stimulation. Daarbij sport je in een pak vol elektroden en sensoren, dat je spieren extra aanspant.

Bram toont de app Meitu (Android en iPhone), waarmee je je gezicht 'mooier' maakt. De app bestond al langer maar is afgelopen week de eerste mobiele hype van 2017 geworden. In de serie Smart Home voorziet Erwin zijn hele huis van slimme verlichting met Philips Hue.

DJ Jean en een slimme bloempot

De Bekende Nerd van deze week is DJ Jean, al sinds 1989 een van de bekendste dj's van het land. Hij woont al jaren in een soort 'huis van de toekomst'. David test in de Uitpakparty een slimme bloempot, de Parrot Pot. Weet hij zijn plant daarmee wel in leven te houden?

Zoveel cookies volgen je

We leggen uit wat tracking cookies zijn en tonen hoeveel van zulke cookies je in de gaten houden na het bezoeken van slechts een paar websites. En wat je kunt doen om ze te blokkeren.

Bright TV zie je elke week op RTL Z en RTL 7. Abonneer je ook op ons YouTube-kanaal