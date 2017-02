Smart home: meer controle over internetgebruik kinderen

Met dit apparaatje beheer je het internetgedrag van kinderen en stel je tijdslimieten in. "Een aanrader voor iedereen met kinderen."

Circle verbindt je met het wifi-netwerk en vervolgens kun je elk apparaat met wifi beheren: smartphones, tablets, laptops, tv's en meer. Ook krijg je inzicht in wat kinderen op internet doen en je kunt dat gedrag sturen. Met het apparaat en bijhorende app voor iOS of Android kunnen ouders monitoren welke sites kinderen bezoeken en welke apps ze gebruiken.

Ook is bepaalde content voor elk gezinslid apart te filteren. Zo is bijvoorbeeld in te stellen dat een kind een uur mag Facebooken per dag of dat websites helemaal ontoegankelijk zijn. De ontwikkelaars hopen het internet daarmee veiliger te maken, maar ook te zorgen dat kinderen niet de hele dag naar een scherm turen.

Geleverd met Disney-content

Circle kost 119 euro en wordt uitgebracht in samenwerking met Disney. Daardoor krijgen gebruikers ook toegang tot een videotheek met Disney-filmpjes, gif'jes, emoji, muziek en spelletjes.

Erwin geeft in onderstaande video meer uitleg over de installatie van Circle:

