Vanavond in Bright TV: fotonica en robot-cabaret

Een reportage over fotonische chips die licht gebruiken en extreem snel worden. Onze Bekende Nerd is cabaretier Emilio Guzman met zijn pratende robot.

In deze uitzending bezoeken we de TU Eindhoven om te kijken naar fotonica. Met die technologie gebruiken chips lichtsignalen in plaats van elektrische signalen. Ze kunnen daardoor vele malen sneller worden. De nieuwe fotonische chips met lasers en lichtschakelaars moeten voor een revolutie in de tech-industrie gaan zorgen. Nederlandse bedrijven lopen momenteel nog voorop op het gebied van fotonica.

Meer Hollands Glorie: we kijken naar de overwinning van het team van TU Delft met de capsule voor de razendsnelle Hyperloop in een wedstrijd georganiseerd door ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk.

In de wekelijkse Uitpakparty test David de spraakgestuurde assistent van Amazon, Alexa, die werkt door te praten tegen kleine speaker, de Echo Dot. In de rubriek Bekende Nerd bezoeken we cabaretier Emilio Guzman, die een rijdende en pratende robot gebruikt tijdens zijn voorstellingen.

In de rubriek Fitgirl ondergaat Hannelore dit keer een BMI-meting. En Erwin gaat in zijn serie Smart Home in op de luchtkwaliteit in huis. Met een slimme luchtreiniger kun je slechte stofjes uit de lucht laten halen. En Merijn legt je uit hoe je makkelijk gadgets die alleen in Amerika verkrijgbaar zijn, naar Nederland kunt laten verzenden.