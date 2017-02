Vanavond in Bright TV: nieuwe, oude en natte telefoons

De nieuwste smartphones, de beste telefoons aller tijden en tips om je toestel te redden.

We zijn in Barcelona op het Mobile World Congress en zoeken daar uit wat de beste nieuwe smartphones zijn. De grote hit lijkt een oude bekende te zijn: de Nokia 3310. Naast al dat nieuwe telefoongeweld, staan we ook stil bij de geschiedenis van de telefoon. Want volgens hoofdredacteur Erwin is de innovatie er wel een beetje uit. Een perfect moment om onze top 5 beste telefoons aller tijden uit te kiezen. Maar of die klassieke Nokia daar ook in voor komt?

We leggen ook uit wat je moet doen als je telefoon in het water is gevallen. In ieder geval moet je niet schudden, blazen of verwarmen. En simpele ongekookte rijst kan je beste vriend zijn.

Zelf Doen: David klust zijn uitzicht terug

David zit al wekenlang te mopperen over de steigers voor zijn huis, want door die dingen is hij zijn uitzicht kwijt. Daarom gaat hij deze week in de serie Zelf Doen zijn eigen uitzicht weer terug knutselen.

Fitgirl in de sneeuw, Guerrilla Games

In de rubriek Fitgirl test Hannelore op haar wintersportvakantie de Snooc. Dat zijn ski’s die je kan transformeren tot een supersnelle slee. Je kan er mee sturen, maar het gaat ook erg hard op de pistes in Zillertal.



Bram gaat langs bij het Nederlandse Guerrilla Games, dat deze week een Playstation 4-game uitbrengt die een internationale monsterhit lijkt te worden: Horizon: Zero Dawn. Lees ook ons interview met de producer van de game.

